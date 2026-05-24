"Precaución: zona de bandas latinas": Frente Obrero llena Valladolid de carteles ante los últimos altercados en la ciudad

Los últimos altercados protagonizados por bandas latinas en Valladolid han generado un incremento de la preocupación entre la población de la ciudad.

El asesinato de un joven de 18 años el pasado mes de febrero o la violenta reyerta con machetes del pasado fin de semana en Las Moreras son algunos de los episodios más graves de este fenómeno creciente.

En este contexto, el partido político Frente Obrero, dirigido por el mediático Roberto Vaquero, ha desplegado varios carteles a lo largo y ancho de la capital vallisoletana alertando de esta situación, en los que se puede leer 'Precaución: zona de bandas latinas'.

La formación ha publicado en su cuenta oficial de la red social X que "los vecinos de Valladolid llevan semanas sufriendo las consecuencias del modelo migratorio". "Organízate en el Frente Obrero", ha subrayado el partido.

Uno de los carteles del Frente Obrero

Un partido "patriota revolucionario"

Frente Obrero se define como un movimiento soberanista y republicano, además de patriota revolucionario, y aboga por la salida de España de la Unión Europea (UE) y del euro para que el país recupere su soberanía económica, monetaria y energética.

Además, mantiene posiciones críticas con respecto a la inmigración masiva que, asegura, solo beneficia a los empresarios que buscan "mano de obra barata".

También con las políticas LGTBI y lo que llaman la "ideología de género", ya que acusan al Gobierno de "tapar su abandono a la clase trabajadora" con esas medidas identitarias.

En lo territorial, apuestan por recuperar competencias como educación y sanidad para el Estado central y en materia económica abogan por la nacionalización de sectores estratégicos y por un incremento del intervencionismo del Estado en la economía.

También defienden a los autónomos y ponen el foco de sus políticas en la "defensa de los trabajadores de España", oponiéndose a los nacionalismos periféricos y apostando por un "patriotismo obrero".