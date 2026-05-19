La Escuela Alcazarén abre su matrícula este jueves con una oferta formativa con un 92% de inserción laboral

Un docente junto a sus alumnos en la Escuela de Profesionales Alcazarén de Valladolid

Los jueves 21 de mayo y 11 de junio la Escuela de Profesionales Alcazarén de Valladolid, de FP Aspasia, abre su matrícula en los ciclos privados, con una oferta formativa con un 92% de inserción laboral.

Además, abrirá sus puertas para hacer una orientación personalizada a aquellas personas interesadas en comenzar un itinerario de FP en algunas de las ramas con más alta empleabilidad.

Entre ellas, Marketing y Publicidad, Gestión de Alojamientos Turísticos o Dirección de Cocina.

Una FP aún más práctica

Con la reciente Ley de Formación Profesional los alumnos pueden realizar prácticas en empresas durante el 1º y 2º año de formación.

Esto les aporta una experiencia real del mundo profesional y una mayor habilidad con las herramientas que necesitan para realizar su trabajo de manera eficiente.

La Escuela de Profesionales Alcazarén, de Aspasia se consolidó como la segunda mejor empresa de FP en la IV Edición del FP Ranking 2024 y cuenta con una amplia experiencia en la enseñanza de Formación Profesional.

Además, cuenta con más de 100 convenios con empresas de sectores de alta empleabilidad, como: Servicios, Hostelería y Turismo.

Nueve de cada diez alumnos de la Escuela Alcazarén obtienen un puesto de trabajo al terminar su formación en Grado Superior y siete de cada diez lo hacen desde Grado Medio.

Esta alta inserción laboral se debe, en parte, a los más de 100 convenios que tienen con empresas punteras de diversos sectores.

Dos alumnos de la Escuela Alcazarén

Entre ellas, Abadía Retuerta, AC Hoteles, Prosol, Oh Visual, Paradores, guarderías Kid's Garden, Vasa Arroyo, RTV CyL, Restaurante Ambivium o la Asociación de Hoteles de Valladolid, entre otras.

Jornadas de puertas abiertas personalizadas

Los jueves 21 de mayo y 11 de junio, el equipo directivo y docente de la Escuela estará disponible de 09:00 a 20:00 h. para realizar una visita guiada por las instalaciones de la Escuela.

También para hacer un asesoramiento personalizado sobre el futuro académico de las personas que acudan interesadas por los Ciclos de Formación Profesional que imparten.

Alumnos de la Escuela Alcazarén

Las personas que acudan podrán conocer también el Restaurante en prácticas de la Escuela, así como el recién inaugurado edificio del Ciclo de Patronaje y Moda.

Un itinerario con alta empleabilidad

Si una persona busca una formación práctica y la posibilidad de entrar de manera eficaz en el mercado laboral, la mejor opción es la Formación Profesional.

El itinerario paralelo a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato es el siguiente: comienza con el Grado Básico al que se accede desde 2º ESO, después se puede aplicar a un trabajo o continuar la formación en un Grado Medio.

Formación en la Escuela Alcazarén

El título de Grado Medio es equivalente al título de Bachillerato, a través del cual se puede acceder a un Grado Superior.

Seguidamente, del Grado Superior se puede entrar en un Grado Universitario, empezar a trabajar como Técnico en los diferentes sectores o realizar un Máster de especialización.

La Escuela de Profesionales Alcazarén, del área de Servicio, cuenta con el Grado Básico de Servicios Comerciales y con el Grado Superior en Marketing y Publicidad Bilingüe, que prepara a los estudiantes para diseñar estrategias, realizar estudios de mercado y gestionar campañas publicitarias.

Del área de Hostelería y Turismo, la Escuela destaca especialmente por su experiencia de más de 30 años con el Grado Medio en Cocina y Gastronomía y los Grados Superiores de Gestión de Alojamientos Turísticos y de Dirección de Cocina.

Del área de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, destaca el Grado Superior en Educación Infantil Bilingüe, que habilita para trabajar con niños de 0 a 6 años.

Y de la familia profesional de Textil, Confección y Piel, ofrece el Grado Superior en Patronaje y Moda.