La Escuela Alcazarén estrena el edificio Baro Lucas: espacio para formar en moda a los estudiantes al más alto nivel

La Escuela de Profesionales Alcazarén ha celebrado este viernes la inauguración de su nuevo edificio destinado al Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior de Patronaje y Moda.

Un espacio que desde hoy lleva el nombre del diseñador vallisoletano Baro Lucas, antiguo alumno del centro.

El acto, celebrado a las 12:00 horas, ha reunido a representantes del ámbito educativo, institucional y empresarial, con la participación de la Consejería de Educación, la Dirección General de Comercio y Consumo.

También de la Dirección Provincial de Educación, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial, CECE Castilla y León, CEOE Valladolid y CEOE Castilla y León, Avadeco, Fundación Schola, Renta 4, el CFIE, FSIE Castilla y León, así como profesionales vinculados al proyecto arquitectónico, la construcción y el ámbito de la comunicación.

Ha sido una jornada marcada por el reconocimiento al talento formado en la escuela y por la puesta en valor de la Formación Profesional como vía de desarrollo profesional.

Un bonito homenaje

La denominación del edificio como Baro Lucas ha sido el momento más significativo del evento. Durante el acto, se ha descubierto la placa conmemorativa que da nombre al nuevo espacio, en reconocimiento a la trayectoria del diseñador y a su vínculo con la Escuela de Profesionales Alcazarén.

Este gesto simboliza el orgullo del centro por sus antiguos alumnos y su compromiso con la promoción del talento surgido en sus aulas. La figura de Baro Lucas se ha destacado como ejemplo de cómo la formación, combinada con esfuerzo y creatividad, puede abrir las puertas a una carrera consolidada en el sector de la moda.

Un espacio arquitectónico al servicio de la formación

El nuevo edificio ha sido concebido como un entorno moderno y funcional orientado al aprendizaje práctico.

Su diseño se caracteriza por líneas depuradas y una clara apuesta por la integración de materiales naturales con soluciones tecnológicas avanzadas. Las instalaciones han sido pensadas para reproducir las condiciones del entorno profesional, facilitando así el desarrollo de competencias técnicas y creativas en el alumnado.

Durante la visita al edificio, los asistentes han podido conocer de primera mano los distintos espacios formativos, concebidos para potenciar la innovación y la experimentación en el ámbito del diseño y la confección.

Respaldo institucional a la FP

El acto ha contado con la participación de diversas autoridades educativas y representantes públicos así como miembros y representantes de organizaciones empresariales.

La presencia de estos representantes ha puesto de manifiesto el apoyo institucional a la Formación Profesional como eje estratégico para la cualificación del talento y la mejora de la empleabilidad. Asimismo, se ha subrayado la importancia de adaptar la oferta formativa a las necesidades reales del tejido productivo.

Formación especializada en un sector en constante evolución

El Ciclo de Grado Superior de Patronaje y Moda, protagonista de esta nueva infraestructura, se consolida como una de las propuestas formativas con mayor proyección dentro del centro. Su enfoque práctico y orientado al entorno profesional permite a los estudiantes adquirir habilidades clave en diseño, patronaje y desarrollo de colecciones.

En un sector como el de la moda, marcado por la innovación y el cambio continuo, la especialización y la actualización constante de conocimientos se han señalado como factores determinantes para acceder al mercado laboral con garantías.

Sobre Baro Lucas

El diseñador vallisoletano Baro Lucas ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito de la moda, consolidándose como una de las figuras destacadas del panorama nacional. Ha sabido construir un estilo propio caracterizado por la elegancia, la atención al detalle y la reinterpretación contemporánea de la tradición.

A lo largo de su carrera, sus creaciones han estado presentes en pasarelas y eventos de referencia, vistiendo a personalidades del ámbito social y cultural, lo que le ha permitido posicionarse como un diseñador de prestigio dentro de la moda española.

Con la inauguración del edificio “Baro Lucas”, la Escuela de Profesionales Alcazarén refuerza su apuesta por la innovación educativa y la mejora continua de sus instalaciones. Este nuevo espacio no solo amplía las posibilidades formativas del centro, sino que también simboliza el compromiso con el desarrollo de talento y la conexión entre formación y realidad profesional.