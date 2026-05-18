Puente anuncia que están ya contratadas o en ejecución las actuaciones para duplicar la vía de alta velocidad en Valladolid

“Avanzamos en la duplicación de vía de la alta velocidad entre Valladolid-Campo Grande y el Nudo Norte. Están ya contratadas o en ejecución todas las actuaciones en plataforma, vía, electrificación y señalización”, ha informado Óscar Puente a través de X.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que esta segunda vía “va a permitir aumentar la capacidad y fluidez del tráfico”.

Estas actuaciones comprenden la adaptación de enclavamientos (dispositivos desde los que se controlan los elementos instalados a lo largo de la vía, para el establecimiento de las rutas y maniobras de los trenes) y los sistemas de protección del tren (incluido el avanzado sistema ERTMS) en el ámbito de Cerrato AV, y el sistema de protección del tren en el ámbito de Valladolid AV.

Se contempla igualmente la adecuación del enclavamiento de red convencional de Río Pisuerga y Tres Hermanos, así como actuaciones en el sistema de protección de tren ASFA digital.

Avanzamos en la duplicación de vía de alta velocidad entre Valladolid-Campo Grande y el Nudo Norte. Están ya contratadas o en ejecución todas las actuaciones en plataforma, vía, electrificación y señalización.



La segunda vía permitirá aumentar la capacidad y fluidez del tráfico. pic.twitter.com/TdO6rnQxe8 — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 18, 2026

Adif AV trabaja en el despliegue de la segunda vía de alta velocidad en un tramo de siete kilómetros entre la estación de la capital y la conexión con el nudo norte y la Variante Este de mercancías.

La duplicación de esta salida y entrada, actualmente de vía única, incrementará la “capacidad y fluidez” de tráfico de la estación de Campo Grande, por la que pasan los trenes de alta velocidad que conectan el centro del país con Palencia, León, Asturias, Burgos y, en un futuro, con Cantabria y País Vasco.

La actuación comprende la construcción de la plataforma, el montaje de la vía y su electrificación, trabajos que fueron adjudicados en 2024 por 29 millones de euros, así como la nueva configuración de los sistemas de señalización y comunicaciones que ahora se adjudican.