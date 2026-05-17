Las cervezas, helados y frutas que no son lo que parecen y triunfan en los mercados: “Se hacen con mucho cariño”

El Mercado Castellano ha sido protagonista, un año más, en las Fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid 2026. Miles de curiosos se han pasado por la Plaza de San Pablo y la calle Cadenas de San Gregorio para deleitarse con los puestos en el lugar.

Un evento, consolidado ya, que en esta ocasión ha contado con un total de 90 artesanos, entre oficios y alimentación, que estuvieron presentes en el lugar entre el 8 de mayo y el 13 del mismo mes.

Un programa que incluía talleres demostrativos, actividades participativas para niños y actuaciones de danzas tradicionales para dar más dinamismo y mayor alegría a los puestos que en el lugar se ubicaban.

Puestos con la gastronomía como protagonista y también con los productos artesanos que llamaban la atención de niños y adultos que, en muchos casos, sacaban su cartera para llevarse el producto en cuestión a casa.

Uno de esos puestos llamaba especialmente la atención. Era el de 'Los Encantos de Lu'. Allí veíamos cervezas, helados, frutas y diferentes elementos que no eran lo que parecían.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con Marta Lorenzo Álvarez, que está al frente del negocio y nos explica todos los detalles de su curioso negocio.

Marta en su puesto de 'Los Encantos de Lu' en el Mercado Castellano de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Marta

“Tengo una vida normal. Soy una trabajadora que vive feliz con su marido y con sus hijas. Decidí crear, hace dos años, ‘Los Encantos de Lu’. El nombre viene por nuestra hija pequeña tras hablarlo con mi marido”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, nuestra protagonista.

Tiene 40 años y vive en Tudela de Duero, conocido municipio a escasos diez minutos en coche de la capital vallisoletana que se define como “cerera” y que decidió poner en marcha la iniciativa hace dos años.

Con creatividad e ingenio triunfan en los mercados por los que pasan, como el de Valladolid. Pero su labor, que está centrada en las velas con aromas, tiene mucho trabajo detrás.

Diferentes alimentos que parecen postres pero que, en la realidad, son velas.

Una de las velas aromáticas de 'Los Encantos de Lu' con forma de cerveza. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De postres a velas

“Hacemos velas aromáticas. Elaboramos estos objetos tipo postre que en realidad son velas que cuentan con aromas intensos”, asegura nuestra entrevistada con orgullo.

Cuentan con Instagram que lleva el mismo nombre que la iniciativa en el que nos podemos encontrar con estas auténticas obras de arte en forma de bodegones frutales y aromas a sandía o melón. También hay cervezas.

“Las velas se elaboran con cera de soja. Sin químicos. Se elaboran con mucho cariño. Es como montar un pastelito en realidad. La decoración también está compuesta con esa soja vegetal. Los aromas llaman mucho la atención”, explica.

Y vaya si lo hacen.

Velas aromáticas de 'Los Encantos de Lu' con varias formas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En los mercados

“Vendemos poco por Instagram. Participamos mucho en mercados medievales porque, nuestras velas, tienen una gran acogida. Es el futuro y queremos seguir hasta que se pueda haciendo estos objetos”, explica Marta Lorenzo Álvarez.

La de Tudela de Duero asegura que venden “la vela grande a 17 euros y la pequeña a 13” y está “contenta” por “cómo ha ido la cosa” en el Mercado Castellano de las Fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid que acaba de celebrarse.

“'Los Encantos de Lu' es una empresa que se reinventa cada día y que evoluciona en sus productos para mejorar. Nos definen nuestros aromas”, finaliza nuestra protagonista con alegría.

Unas velas que han llamado la atención de muchos en los últimos días y en la ciudad vallisoletana.