Herido un niño de 10 años tras chocar su bicicleta contra un coche en Portillo

Un niño de 10 años ha resultado herido este miércoles tras chocar su bicicleta contra un coche en el municipio vallisoletano de Portillo.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, el accidente ha tenido lugar a las 20:22 horas de la tarde en la calle Miguel Delibes de la localidad vallisoletana, tras la colisión entre un turismo y una bicicleta.

Los alertantes han solicitado asistencia para el ciclista, un menor de unos 10 años, consciente y que se quejaba de un golpe en la cabeza.

El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.