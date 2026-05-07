Una imagen de la calle Miguel Delibes de Portillo

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Valladolid

Herido un niño de 10 años tras chocar su bicicleta contra un coche en Portillo

El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.

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Un niño de 10 años ha resultado herido este miércoles tras chocar su bicicleta contra un coche en el municipio vallisoletano de Portillo.

Según ha informado el 112 de Castilla y León, el accidente ha tenido lugar a las 20:22 horas de la tarde en la calle Miguel Delibes de la localidad vallisoletana, tras la colisión entre un turismo y una bicicleta.

.- El pasado 7 de abril, sobre las 22 horas, se produjo el siniestro vial de un turismo

Los alertantes han solicitado asistencia para el ciclista, un menor de unos 10 años, consciente y que se quejaba de un golpe en la cabeza.

El 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.