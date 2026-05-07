Abandona el coche tras sufrir un vuelco en un camino sin asfaltar en un pueblo de Segovia: tampoco tenía carné

.- El pasado 7 de abril, sobre las 22 horas, se produjo el siniestro vial de un turismo GC

El pasado 7 de abril, sobre las 22:00 horas, se produjo un siniestro vial en un camino sin asfaltar de la localidad segoviana de Fuentepelayo.

Consistió en la salida de vía de un turismo por el margen izquierdo, seguida de una colisión contra un puente y el posterior vuelco del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Villacastín, cuyos agentes recopilaron todos los datos posibles, ya que el vehículo se encontraba abandonado y no había ninguna persona en las inmediaciones.

Posteriormente, los hechos fueron comunicados al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Segovia, cuyos agentes realizaron la correspondiente inspección ocular e iniciaron una investigación para localizar al conductor del turismo y comprobar su situación administrativa.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar al conductor, comprobando que tenía en vigor una suspensión temporal de la autorización administrativa para conducir vehículos a motor.

Asimismo, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que esta persona se encontraba detenida en la Comandancia de Segovia por otro delito no relacionado con el accidente, por lo que también fue investigada por estos hechos.

Por otro lado, el titular del vehículo fue igualmente investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en calidad de cooperador necesario, al haber permitido supuestamente la utilización del turismo.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, estas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cuéllar por un presunto delito contra la seguridad vial.