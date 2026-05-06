Nuevo accidente de tráfico en la CL-517: tres personas heridas y una de ellas grave

Accidente en la CL-517 a la altura de Doñinos de Ledesma. Meta.

Tres personas heridas, y una de ellas en estado grave, tras un peligroso accidente en la carretera que más heridos registra de toda la provincia de Salamanca.

Minutos antes del mediodía, en torno a las 11:56 horas, la tranquilidad en la CL-517 se rompía a la altura de Doñinos de Ledesma, cuando un turismo sufría un percance en el kilómetro 29 de esta vía que une la capital charra con la comarca ledesmina.

El suceso ha dejado un balance de tres personas heridas, una de ellas en estado grave, lo que ha obligado a los sanitarios a actuar con la máxima celeridad.

Nada más recibir el aviso de la Guardia Civil, el centro de emergencias 112 movilizó un operativo de Sacyl para atender a los afectados en el mismo lugar del accidente antes de trasladarlos al hospital.

Mientras tanto, patrullas de Tráfico se encargaban de asegurar la zona y regular la circulación para facilitar las labores de auxilio en un momento de gran preocupación por el estado de los ocupantes.

A esta hora, la Guardia Civil trabaja para esclarecer qué ha podido ocurrir en ese tramo de carretera para que el vehículo terminara accidentado.

Es un nuevo recordatorio de la fragilidad que se vive al volante, especialmente en una carretera que recientemente se ha cobrado una víctima mortal, el pasado 20 de abril tras un choque frontal entre dos turismos y permanecer varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).