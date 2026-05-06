Una gran fiesta del rugby base para disfrutar en Valladolid con casi 2.000 niños: “Es un campeonato espectacular”

De izquierda a derecha: Santiago Toca, Mayte Martínez, Cristina Vaquero y Juan Carlos Pérez antes de la presentación del campeonato.

En la mañana de este miércoles, 6 de mayo, y en la central Operativa de Caja Rural de Zamora en Valladolid, en la Plaza de España, se ha presentado el Campeonato de España y el Torneo Nacional de Rugby M14.

Una presentación que ha contado con la presencia de Cristina Vaquero Canas, directora de la oficina de Valladolid de Caja Rural de Zamora, de Mayte Martínez, concejala de Deportes y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid y también de Santiago Toca, directivo del C.R. El Salvador y de Juan Carlos Pérez, director deportivo del C.R. El Salvador.

Un Campeonato de España y Torneo Nacional de Rugby Base M14 que se va a celebrar este fin de semana del 9 y el 10 de mayo de 2026.

Casi 2.000 jugadores y 70 clubes

“Hay que poner en valor el esfuerzo de un campeonato como este con casi 2.000 jugadores. 170 personas de staff, 40 árbitros y un gran esfuerzo para el club. Hemos puesto toda la carne en el asador. Es un campeonato espectacular”, ha asegurado en la rueda de prensa Santiago Toca.

El directivo del C.R. El Salvador ha querido agradecer el apoyo de Caja Rural de Zamora y ha afirmado que la cantera en Valladolid es muy importante y que es “el epicentro del rugby”.

“Queremos dar protagonismo al M-14 con niños de entre 12 y 13 años. Es muy importante la parte deportiva pero también la humana. El deporte es un canalizador perfecto para disfrutar de las victorias y no frustrarse con las derrotas”, ha añadido Toca.

Mayte Martínez, la concejala de Deportes y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid ha querido destacar que el Campeonato de España y el Torneo Nacional es “muy importante con una amplia representación de deportistas”.

“Queremos plasmar ese binomio entre Valladolid y el rugby. Organizar un evento de esta dimensión lleva mucho trabajo y ganas. No es fácil organizar tantos partidos si no es gracias al esfuerzo e implicación de familias y patrocinadores”, ha afirmado la edil.

Mayte Martínez ha asegurado que “espera que sea un éxito y que el Campeonato de España se quede en Valladolid”, apostando por la “fuerza” de las canteras de los equipos vallisoletanos.

De 56 a 70 equipos

“Quiero agradecer a Caja Rural de Zamora todo su apoyo y ayuda. Una cosa es patrocinar y otra es acoger y apoyar. Sin su ayuda nada sería posible. En un principio iban a venir 56 equipos, pero hemos conseguido ampliar hasta 70. Esto solo se consigue en una ciudad de rugby como Valladolid”, ha añadido Juan Carlos Pérez, director deportivo del C.R. El Salvador.

Los protagonistas serán niños de 12 y 13 años que van a vivir “su primer campeonato de España” en unos días que se espera que estén “cargados de ilusión y alegría”.

“Primero hay un Campeonato de España. El Salvador representará a Castilla y León. Hay buenos equipos y mejores canteras. Es un título oficial entre los ocho mejores equipos de España. Después hay un torneo de M14 abierto. Es el primer año y será muy divertido”, ha añadido Juan Carlos Pérez.

Solidaridad

“En este tipo de campeonatos siempre impulsamos una acción social. En esta ocasión, la recaudación va a ser para la enfermedad oncológica pediátrica con la Fundación Ronald McDonald”, ha explicado Santiago Toca.

La fundación va a contar con una carpa solidaria que va a vender merchandising y quieren “reconocer su impacto” invitando a todos los asistentes a ser “protagonistas de la recaudación”.

“Además, hemos creado el Trofeo Daniela Blasco Prieto, a los que dejan huella para honrar su memoria. El rugby es mucho más que deporte. Esperamos que todos los niños se lleven un gran recuerdo”, ha finalizado Toca.