Confirmado el segundo concierto para las fiestas de Valladolid 2026: Carolina Durante, en la Plaza Mayor

Mario, Juan, Diego y Martín de Carolina Durante en el Bar Brillante de Madrid. Foto: Laura Mateo.

El cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 continúa desvelándose con el concierto de Carolina Durante.

Tal y como ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero, el grupo actuará el próximo viernes 11 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor a las 23:00 horas.

Carolina Durante, formada en Madrid en 2017, es una de las bandas más vibrantes del indie rock español, conocida por un sonido que mezcla punk, pop y post-punk.

🎶 El 11 de septiembre, a las 23:00h, la banda de indie rock madrileña, @carolinadurante, actuará en la Feria y Fiestas de San Lorenzo. @fiestasVLL @infoVLL pic.twitter.com/YC3gqTQrQx — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) May 6, 2026

Compuesta por Diego Ibáñez (voz), Juan Pedrayes (batería), Martín Vallhonrat (bajo) y Mario del Valle (guitarra), la banda irrumpió con su EP Necromántico (2017), que incluía el himno generacional ‘Cayetano’.

Su carrera

Su debut homónimo, Carolina Durante (2019), con éxitos como ‘Perdona’ (Ahora sí que sí) junto a Amaia, les valió el reconocimiento como Mejor Artista Emergente en los Premios MIN 2019.

Su segundo álbum, Cuatro Chavales (2022), consolidó su estilo con temas como ‘Moreno de Fuencarral’ y ‘La Canción que Creo que No Te Mereces’, mostrando una evolución hacia letras más introspectivas y melodías pegajosas.

En 2025, lanzaron Elige Tu Propia Aventura, un tercer disco que explora sonidos más maduros y ambiciosos, acompañado de una gira por España y México.

Influenciados por Los Planetas, Los Nikis y The Strokes, Carolina Durante ha conquistado festivales como Primavera Sound y Mad Cool, convirtiéndose en un referente del indie español actual por su autenticidad y conexión con la juventud. Recientemente, la banda ha logrado un nuevo hito en su carrera actuando en el Coachella Valley Music and Arts Festival el pasado mes de abril.

Carolina durante proyecta con sus conciertos una imagen anticonvencional y desenfadada, alejada de la idealización del artista; un espectáculo que conectará con el público vallisoletano gracias a su puesta en escena y su autenticidad.