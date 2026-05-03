Daniel Ramírez presenta en Valladolid su novela sobre ETA y los nazis: se reunió con asesinos y la hija del piloto de Guernica

Daniel Ramírez García-Mina (Pamplona, 1992) es uno de los escritores y periodistas españoles más prometedores de su generación.

Redactor jefe en EL ESPAÑOL, colaborador en el programa 'Más de uno' de Carlos Alsina en Onda Cero y tertuliano en Antena 3 y La Sexta, Ramírez ha compaginado desde muy joven el periodismo con la escritura.

Autor de varios libros de no ficción, poemarios y biografías, ahora da el salto a la novela con 'Los días que no existieron' (Espasa).

Se trata de un thriller que entrelaza dos de los episodios más oscuros de la historia reciente de España: los nazis refugiados tras la Segunda Guerra Mundial y el terrorismo de ETA.

La obra, fruto de seis años de trabajo y una exhaustiva investigación, se presenta el próximo jueves, 7 de mayo, a las 19:00 horas en el Café Lion d'Or de Valladolid, en un acto en el que el autor conversará con los periodistas José Peláez y Raúl Rodríguez.

Ramírez atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y recuerda que la pasión por la literatura le surgió a una muy temprana edad.

"Desde pequeño tuve la vocación de escribir novela. Me lancé al periodismo porque creo que, como dice Andrés Trapiello, es el atajo más corto para quien quiere ser escritor", recuerda.

Una red nazi oculta

Tras varias intentonas novelísticas que no terminaron de cuajar, la historia de 'Los días que no existieron' irrumpió en su vida de forma casi fortuita y se convirtió en un proyecto apasionante.

"Me sumergí en ella durante seis años y ha sido un viaje a la luz y a la oscuridad del ser humano a través de la violencia política", apunta.

Dos acontecimientos inesperados marcaron el rumbo de la novela. El primero llegó cuando una fuente le entregó documentación sobre una red nazi oculta en España durante los años posteriores a 1945.

"Me pareció fascinante y mi primer instinto fue el de hacer un reportaje para el periódico, pero mi fuente me dijo que no quería remover las cosas porque era una red con nombres y direcciones. No hice el reportaje, pero decidí escribir una novela", recuerda.

En un principio, la trama se centraba solo en esos nazis refugiados. Sin embargo, todo cambió cuando su abuelo, que hoy cuenta con 95 años, le confesó que había sido extorsionado por ETA.

La novela 'Los días que no existieron', de Daniel Ramírez

"Eso me voló la cabeza porque tenía que entender que el abuelo feliz que se tiraba en una alfombra a jugar con sus nietos era también un hombre atemorizado que salía de casa cada día a una hora distinta. Eso me provocó unas sensaciones tan catárticas y profundas que sentí que tenía que hacer literatura con ello", asegura.

Entrevistas a asesinos

A partir de ese momento, Ramírez reescribió la novela. La protagonista, Julia, una reportera que investiga a un anciano nazi escondido en Madrid bajo identidad falsa, pasó a ser nieta de una víctima de ETA.

"Fue así como confluyeron esas dos tramas en la novela", señala el autor.

La acción transcurre en la actualidad y uno de sus motores es la prescripción del asesinato del abuelo de la protagonista, cometido en San Sebastián a mediados de los años 90, cuando tuvieron lugar algunos de los crímenes más terribles de ETA.

Ambas investigaciones avanzan en paralelo y una violencia va resonando en la otra. Para construir los personajes y huir de estereotipos, Ramírez realizó un trabajo de campo profundo.

Entrevistó a asesinos de ETA, a un mercenario que mató etarras, a decenas de víctimas del terrorismo, a la hija de uno de los pilotos que bombardearon Guernica, a supervivientes de la ocupación nazi, a soldados de la División Azul, al último ministro de Franco con vida y a una víctima directa del bombardeo de 1937.

Cartel de la presentación del libro en Valladolid

"Con todas esas conversaciones, aunque la novela es todo ficción, sentía que los personajes vivían en mi cabeza, les veía hablar, razonar y vivir. Esa investigación para mí fue muy importante para intentar escribir lejos del cliché", afirma.

Un thriller trepidante

'Los días que no existieron' es, ante todo, un thriller diseñado para enganchar. "He intentado que el thriller funcione y que atrape al lector y le haga pasar un buen rato de lectura", apunta.

Y asegura no haber pretendido escribir la novela "para defender causas justas". "Creo que cuando se introduce una gota de moral en la voz del narrador, por justa que sea la causa que defienda, la novela no funciona", subraya.

Evitó deliberadamente que sus propias convicciones personales tiñeran la narración y mantuvo una distancia emocional. El resultado es una novela que está llegando a lectores de muy distinto signo.

"Los lectores que me están trasladando que les está gustando la novela son de muy distinta procedencia política, social y geográfica y eso para un escritor es una satisfacción enorme", asegura Ramírez.

El autor comenta también que muchos de ellos le transmiten que la obra les ha hecho plantearse qué habrían hecho ellos en aquellas circunstancias.

El periodista y escritor Daniel Ramírez Guillermo Gutiérrez Carrascal

"Los dilemas éticos y las encrucijadas en las que se ven envueltos los personajes son difíciles y trasladar esos dilemas éticos y morales al lector era uno de mis objetivos", explica Ramírez.

El dilema de la verdad

La novela también indaga en la necesidad, y el riesgo, de la verdad. "Hay verdades que nos devoran y verdades que nos salvan y el problema es que no sabemos qué tipo de verdad nos vamos a encontrar hasta que la descubrimos", afirma.

Sobre la memoria histórica en España, el escritor se muestra reflexivo. "España tiene una relación muy difícil con su memoria que probablemente tenga que ver con la capacidad de generar consensos políticos en torno a leyes de educación", asegura.

Y se muestra convencido de que si hubiera habido pilares educativos básicos desde la Transición, la memoria "hubiera sido menos zarandeada con intenciones políticas".

Con todo, cree que la sociedad va un paso por delante de los políticos y que las conversaciones cotidianas son mucho más constructivas.

"Un enorme porcentaje de españoles se conmueve igual por un asesinato de ETA que por uno del franquismo. Sería interesante que la desmemoria se trabajara en los colegios y en los institutos", afirma.

El periodista y escritor Daniel Ramírez

Ramírez insiste en que no busca efectos políticos ni sociales con su libro. "Busco poner la novela en manos de los lectores y hacerles pasar un buen rato de lectura. Tengo la enorme ilusión de que esta historia vaya llegando cada vez a más gente", apunta.

Un estrecho vínculo con Valladolid

Valladolid, la ciudad en la que presentará su obra el próximo jueves, tiene para él un valor especial. Su tío Jesús Labrador, vallisoletano, fue quien le regaló sus primeras lecturas a muy temprana edad y despertó su vocación.

En concreto, Ramírez recuerda con cariño cuando su tío le regaló una edición de 'Los tres mosqueteros' y los primeros libros de Andrés Trapiello. "Ir a Valladolid a presentar esta novela es acordarme de él y cerrar un círculo", apunta.

Además, la ciudad representa para él un referente literario por ser el lugar de nacimiento del escritor Miguel Delibes. Hace poco visitó la casa del autor con José Peláez, Jorge Bustos y la hija de Delibes, Elisa.

"Fue fascinante ver su lugar de escritura. Y es una ciudad a la que he ido bastante a comer y pasear al estar tan cerca de Madrid. Me hace mucha ilusión presentar mi novela en Valladolid", asegura.

La presentación del próximo jueves en el Café Lion d'Or promete ser un encuentro enriquecedor con uno de los autores más interesantes y prometedores del momento.

Una auténtica oportunidad para descubrir una novela que logra atrapar al lector a través de una trama trepidante y profundamente humana.