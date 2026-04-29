Hombres G dará su único concierto de 2026 en CyL en un pueblo de Valladolid: fecha y entradas desde 47 euros

La banda más emblemática del pop español, Hombres G, ha confirmado su participación en la próxima edición del festival Simancas Villa de la Música, donde va a actuar el 4 de julio en las Instalaciones Deportivas ‘Los Pinos’, uno de los espacios más singulares de la provincia.

Este concierto será la única fecha de Hombres G en Castilla y León durante este año 2026, para convertirse en una cita imprescindible para sus seguidores.

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española presentará la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, para visitar Simancas en una gira con la que recorrerán las principales ciudades y festivales españoles.

La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026 es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: “Hombres G están en su mejor momento; y su público también”.

Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

“Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante” – Hombres G.

Sus conciertos siguen siendo sinónimo de energía, emoción y celebración, con noches diseñadas para disfrutar al máximo, donde no faltan sus grandes éxitos coreados por miles de fans.

Una noche para el recuerdo

La noche del 4 de julio se convertirá en una gran celebración de la música, con más de cinco horas ininterrumpidas de actuaciones en directo. Además del concierto de Hombres G, el evento contará con la participación de artistas invitados como Modestia Aparte y DJ’s, que ofrecerán sus actuaciones desde las 20:00 hasta las 02:30 horas.

Las Instalaciones Deportivas “Los Pinos” se transformarán así en un espacio vibrante y dinámico, diseñado para ofrecer una experiencia musical continua y de calidad, pensada para el disfrute de todos los asistentes.

Las entradas estarán disponibles desde 47 € (gastos incluidos) a partir de mañana, jueves 30 de abril, a las 12:00 horas.