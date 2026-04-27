Machetes, navajas de afeitar y amenazas de muerte entre compañeros de piso de Valladolid por el uso del baño

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, este 25 de abril a tres hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves. Los hechos se produjeron sobre las 12:00 horas del sábado, como señalan fuentes policiales.

Un indicativo de agentes uniformados de la Policía Nacional acudía un domicilio de la capital, donde, tras una llamada recibida, se estaba produciendo una fuerte discusión y se oían gritos y amenazas.

A la llegada de los agentes, se encontraron con tres varones que compartían domicilio, en gran estado de nerviosismo. Los agentes se entrevistaron con ellos para saber qué había ocurrido en el lugar.

Según la versión de las distintas partes, el “uso del baño común de la vivienda había provocado la discusión entre dos de los moradores” que fue “adquiriendo cada vez más intensidad” hasta “acabar con los dos hombres amenazándose de muerte” y “un tercer ocupante de la vivienda tomando partido por uno de los dos”.

Los hombres, según fuentes policiales, reconocieron “haberse amenazado empleando un machete de cocina que uno de ellos arrojó contra otro no llegando a alcanzarle y dejando un corte en la pared que los policías apreciaron a simple vista”.

El otro hombre, a su vez, “había empleado una navaja de afeitar para amenazar de muerte a su compañero de piso, amenazas similares a las que todos los intervinientes en la discusión habían efectuado”.

Los compañeros de piso “llegaron a las manos” presentando “uno de ellos erosión es en la cara y un hematoma en la cabeza”.

Por ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves y su traslado a un centro médico para ser asistidos de las heridas que presentaban y posteriormente acabar en dependencias policiales para su custodia.

De los tres detenidos, dos carecen de antecedentes, pero uno de ellos ya había sido detenido hasta en dos ocasiones.

Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.