Tordesillas premia a sus mejores embajadores en una gala inolvidable: "Si estamos unidos salimos adelante"

La gala de los II Premios Impulsa Tordesillas, celebrada este lunes en el municipio vallisoletana

La II edición de los Premios Empresariales Impulsa llenó este lunes el Auditorio El Carmelo de Tordesillas en una gala que volvió a poner en valor el talento, la trayectoria y la capacidad de innovación del tejido empresarial local.

Organizados por el Ayuntamiento de Tordesillas y el medio de comunicación Tordesillas al Día, la cita congregó a numerosos representantes institucionales, empresarios, autónomos y vecinos.

Todos ellos no quisieron perderse un evento marcado por el reconocimiento y el orgullo colectivo hacia aquellos que hacen posible el desarrollo económico del municipio.

Lidia Veiga, periodista y presentadora del programa radiofónico ‘Vive! Radio’ y del programa ‘Con la música a todas partes’ de Castilla y León Televisión, fue la encargada de guiar la gala, que estuvo marcada por la asistencia de un multitudinario público.

A la misma acudieron, además, diferentes personalidades del mundo empresarial y de las administraciones locales, provinciales y regionales.

"Trayectoria, tradición y apego"

Durante el evento estuvo presente la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, quien señaló que "todos los referentes empresariales que están hoy aquí aúnan trayectoria, tradición y apego".

"Aportan su granito de arena para que Tordesillas, la provincia y la región crezca un poco más, siendo ejemplo de desarrollo rural en mayúsculas", señaló.

"Ninguna administración puede sustituir vuestra capacidad para sacar adelante cada día vuestros negocios, y quiero reafirmar que podéis contar con la Junta para seguir haciéndolo", añadió.

"Tordesillas está de moda"

Asimismo, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, se sumó a las palabras de la consejera, afirmando que "la provincia de Valladolid y Tordesillas están de moda, y eso es gracias al esfuerzo de muchas personas".

La gala de entrega de los premios, este lunes en Tordesillas

"No solo de las administraciones, sino también de los emprendedores que luchan y apuestan, y que generan riqueza y empleo en nuestro territorio. Por eso es importante reconocer a quien arriesga, apuesta y cree en la provincia y quiere hacerla crecer", afirmó.

Como representante de una de las principales empresas patrocinadoras del evento, y en nombre de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto se dirigió a los premiados para decirles que "sois el mejor reflejo de lo que representa una empresa en vuestro entorno".

Así, señaló que su entidad "está pegada al territorio, y conoce de cerca vuestros retos, entendemos lo que necesitáis y apostamos por vosotros y por eventos como este, que nos recuerdan la importancia de seguir trabajando juntos para garantizar un futuro sólido para nuestros sucesores".

Los premiados

Sin más, se pasó a la entrega de premios, que comenzó con el accésit a Hijos de Julián Rodríguez. Recogieron el premio Manuel, Víctor e Indalecio Rodríguez Bragado, de la mano del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Mientras, Jorge Lera y Joaquín Vicente, directores de Tordesillas al Día, otorgaron a Rosa Miguel Moreno, de Alimentación Morales, el Premio Especial al Comercio de Proximidad.

Asimismo, Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora entregó el Premio Empresa Consolidada a Nicolás Prieto, de PRIA S.A.

El Premio Pyme del Año, que este año recayó en Grupo Los Toreros, y fue recogido por parte de Ramón Fernández de la mano de la teniente de alcalde Verónica Gil y la concejala de Turismo, Susana Santiago.

De la misma manera, Conrado Íscar, presidente de la Diputación, entregó a Carlos Galicia, CEO de Dulces Galicia, el Premio a la Empresa con Tradición Familiar.

Este año, el premio Leader, otorgado por el Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid, fue a parar a Tovar Bodegas, ubicada en Trigueros del Valle, e hizo entrega del galardón a Juan Carlos Prieto Tovar la consejera de Agricultura, María González Corral.

Por último, también se hizo una mención honorífica a PITESA, y fue el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, quien entregó este reconocimiento a Carlos Casado Herranz, director y propietario de la empresa.

Un valor emocional "incalculable"

Y tras la entrega de premios, los galardonados pudieron compartir sus experiencias con los asistentes a través de una entretenida y dinámica mesa redonda.

En ella, Nicolás Prieto -de PRIA S.A., declaró que "recibir un reconocimiento en tu localidad tiene un valor emocional incalculable", celebrando medio siglo de historia y dedicando el reconocimiento a su equipo, "verdadero motor de esta casa".

Por su parte, Ramón Fernández, del Grupo Los Toreros, afirmó que "es un orgullo recibir este premio donde tenemos nuestra historia y nuestras raíces". "Nuestros padres hicieron posible lo que somos y todo nuestro equipo merece una mención especial", añadió.

"Nuestra historia comenzó de manera humilde pero llena de sacrificio, con el compromiso con un proyecto y nuestros clientes hasta llegar a un grupo que ha sabido diversificar, adaptarse y seguir adelante", afirmó.

Por parte de Dulces Galicia, Carlos Galicia celebró los 175 años de andadura de su empresa señalando que "nosotros siempre hemos apostado por nuestro pueblo, nuestra gente y por crear empleo aquí, y esperamos seguir creciendo y llevar nuestros productos al mundo".

El "apoyo" de las instituciones

"Hemos recibido muchos reconocimientos, pero este nos enorgullece especialmente", apuntó.

Paralelamente Juan Carlos Prieto Tovar, de Tovar Bodegas, compartió su galardón con sus padres y sus abuelos, "que son quienes nos enseñaron a amar el territorio".

"También con mis compañeros en este viaje empresarial, mis hijos Juan y María”. Además, Juan Carlos Casado Herranz, de Pitesa, agradeció su esfuerzo "a todo nuestro equipo, gracias a cuyo trabajo diario hacen que hayamos podido ser reconocidos".

Asimismo, Tomás Miguel Moreno, de Alimentación Morales, destacó "la importancia del apoyo" de las instituciones a la hora de ayudar a crecer a las empresas locales, e Indalecio Rodríguez recordó "la importancia de dar un trato personalizado y de cercanía" como clave del éxito a nivel local.

Por su parte, los directores de Tordesillas al Día, Joaquín Vicente y Jorge Lera, clausuraron el acto con un expositivo en el que destacaron "la enorme dificultad a la hora de elegir a los ganadores de una propuesta de hasta 21 empresas".

Además, agradecieron a todos los patrocinadores, asociaciones y asistentes su apoyo y presencia en el encuentro.

"Si estamos unidos salimos adelante"

De la misma forma, Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas, fue el encargado de cerrar la gala con una intervención en la que destacó "la importancia de seguir apostando por los que crean empleo en nuestro municipio".

"En Tordesillas hay un gran tejido empresarial, todas las empresas tienen algo que contar y todas han aportado a nuestra localidad, y no sabemos qué sería de nuestra villa sin ellas", señaló.

Y apuntó que "es difícil decidir entre tantas personas y emprendedores, hay 700 autónomos en Tordesillas y una gran relación público privada que incluso se estudia en las universidades".

"Las empresas aquí se implican, se vuelcan y están ahí cuando las necesitan, no solo para fomentar nuestra actividad económica. La relación entre empresas, trabajadores e instituciones en Tordesillas refleja que si estamos unidos salimos adelante", concluyó el primer edil.

Asistentes y patrocinadores

Entre los asistentes al evento, estuvieron representantes de todos los grupos de la corporación municipal y del tejido asociativo de la localidad y de la provincia, así como numerosos autónomos y empresarios y vecinos del municipio.

Los Premios Impulsa han contado con el patrocinio de la Diputación de Valladolid, Nadara, Caja Rural de Zamora y la Ruta del Vino de Rueda. Además, con la colaboración de la CEOE Valladolid, Fecosva y el Grupo de Acción Local Zona Centro Valladolid.

También la Asociación de Comercio de Tordesillas, Asociación de Hosteleros de Tordesillas, A.C. El Palenque, Polígono Industrial La Vega y Polígono Industrial y Logístico de Tordesillas.

Un año más han reforzado y visibilizado la labor de empresas y autónomos que con su trabajo diario impulsan el crecimiento económico y social de Tordesillas.

Los galardones, que se celebran cada cuatro años, continúan consolidándose así como una cita clave en este sector para reconocer el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de las diferentes empresas de la localidad.

También su papel fundamental en la dinamización del entorno rural, siendo un punto de encuentro de todos los agentes de este entorno que, al término de la gala, pudieron compartir impresiones con un vino español.