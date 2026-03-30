Presupuesto histórico para Tordesillas de 11,9 millones de euros para 2026: estas serán las inversiones

Pleno extraordinario de este lunes en el que se han aprobado los presupuestos municipales para 2026 en Tordesillas Cedida

El pleno del Ayuntamiento de Tordesillas ha aprobado este lunes el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que vuelve a alcanzar una cifra histórica para el municipio.

Con un montante total de 11.930.773,77 euros, las nuevas cuentas suponen un incremento del 3,07% respecto al año anterior, lo que se traduce en 355.491,34 euros adicionales destinados a fortalecer la capacidad de inversión y el bienestar colectivo.

El documento ha salido adelante gracias al respaldo de los grupos municipales de Partido Popular y VOX, mientras que el PSOE e IU Alternativa por Tordesillas han manifestado su rechazo votando en contra.

Desde el ejecutivo local se defiende que este presupuesto se cimenta en la mejora de los servicios públicos, destacando la renovación de contratos de limpieza viaria y el apoyo decidido al tejido asociativo mediante subvenciones.

En el desglose de gastos, destaca un aumento del 12,37% en la partida de gastos corrientes en bienes y servicios, que alcanza los 5.202.383,94 euros. Por el contrario, el gasto en personal experimenta un descenso del 9,14% en comparación con el ejercicio previo, situándose en los 4.230.306,35 euros.

El capítulo de inversiones es uno de los pilares de este presupuesto, con un enfoque claro en las pedanías y urbanizaciones.

Entre las actuaciones más relevantes figura la sustitución de la cubierta de amianto del edificio multiusos de Villamarciel, con una partida de 81.479,22 euros, así como un plan específico para equilibrar los servicios de El Montico con los del casco urbano.

Asimismo, el Plan Bienal concentra una inversión de 752.500 euros, de los cuales el 70% (517.646,30 euros) se destinará a la mejora del campo de fútbol de Las Salinas.

La seguridad también se verá reforzada con una partida de 48.000 euros para la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la localidad.

En el ámbito social y de infraestructuras básicas, el Ayuntamiento pretende dar el "último impulso" a la Casa Tutelada, un proyecto de 612.740,26 euros financiado junto a la Diputación.

Además, se invertirán 431.638,61 euros procedentes de la segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua para modernizar la comunidad de regantes del Canal de Tordesillas.

La concejala de Hacienda, Verónica Gil, ha calificado estas cuentas de "realistas, solventes y prudentes", subrayando que el crecimiento responde a una planificación rigurosa que no compromete la estabilidad financiera.

Gil destacó la evolución positiva de los impuestos directos y el dinamismo económico reflejado en el ICIO, remarcando que no se incrementará la presión fiscal sobre los vecinos al mantenerse las bonificaciones y la congelación de los principales tributos. Finalmente, la edil puso en valor la solidez financiera de la institución, que opera sin endeudamiento y con un periodo medio de pago a proveedores de tan solo 1,76 días, definiendo el presupuesto como una propuesta basada en el consenso y la responsabilidad compartida.