De los polvorones El Toro a los guarnicioneros: los premiados que sacan pecho por Tordesillas

El jurado de los II Premios Empresariales de Tordesillas durante la deliberación de los galardones

Tordesillas ha dado a conocer este lunes, 13 de abril, las seis empresas galardonadas en sus II Premios Empresariales. Unos reconocimientos que pretenden poner en valor la contribución de estas compañías al desarrollo económico y social de la villa.

El momento culmen tendrá lugar el próximo 20 de abril, a partir de las 20:00 horas, en el auditorio El Carmelo. Esa ha sido la fecha elegida para la celebración de la gala de entrega.

El fallo del jurado tuvo lugar el pasado viernes. Las empresas seleccionadas en esta edición han sido Grupo Los Toreros, PRIA S.A., Pastelería Galicia, Alimentación Morales, Hijos de Julián Rodríguez y Pitesa.

Los premios están organizados por el Ayuntamiento de Tordesillas y el medio de comunicación Tordesillas al Día, quienes han contado para la deliberación con expertos de distintos ámbitos políticos, empresariales y sociales.

En la reunión participaron Noemí García (CEOE Valladolid), Leticia Mingueza (ATA Castilla y León), Mila Aguado (Fecosva), David Larrión (Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid), Adrián Serrador (Asociación de Comercio Local de Tordesillas), José Luis Sáinz (Asociación de Empresarios y Profesionales de Tordesillas) y Jorge Lera y Joaquín Vicente (Tordesillas al Día). Por último, también estuvo Juan Manuel de Lozar, representando a la Asociación Cultural El Palenque.

El premio a la Pyme del año es para el Grupo Los Toreros, una empresa con más de 50 años de historia en el sector de la hostelería y el turismo.

Con el galardón se reconoce su adaptación a los tiempos a lo largo de tres generaciones, convirtiéndose en un referente local en alojamiento, restauración y experiencias turísticas.

Desde el punto de vista territorial, la empresa, según los organizadores, lleva a cabo un papel clave en la dinamización económica y turística de Tordesillas, contribuyendo a la creación de empleo y a la atracción de visitantes nacionales e internacionales.

El galardón Empresa Consolidada es para PRIA S.A. Constructora, que atesora más de medio siglo de trayectoria en el sector de edificios residenciales y no residenciales, industria agroalimentaria, naves industriales y especialización en bodegas.

Es en este último ámbito en el que se han convertido en una referencia en Castilla y León, siendo un aspecto diferencial en sus servicios.

Pastelería Galicia recibirá, por su parte, el premio a la Empresa con Tradición Familiar. Tras 176 años llevando el nombre de Tordesillas por todo el mundo con sus productos, sobre todo con los reconocidos polvorones El Toro, será galardonada en estos reconocimientos.

Son ya seis las generaciones que han pasado por esta empresa familiar que se ha transformado de un pequeño obrador artesanal a una empresa moderna con producción, tiendas físicas y venta online con productos reconocidos a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, el premio especial al Comercio de Proximidad recaerá en Alimentación Morales, un negocio tradicional en Tordesillas con un importante impacto local y especializado en productos generales y en el trato cercano, siendo un modelo clásico de tienda de barrio que ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

El jurado también ha concedido un accésit a los artesanos tordesillanos Hijos de Julián Rodríguez, Inda, Manuel y Vítor Rodríguez Bragado.

Ellos son la quinta generación de guarnicioneros, marroquineros y zapateros más importantes de España, con un taller en la calle San Antón en el que elaboran piezas de calzado con pieles llegadas desde el pueblo palentino de Villarramiel.

Por último, se hace una mención honorífica a Pitesa por su labor en el impulso del polígono de La Vega. Esta empresa llegó a Tordesillas en 1985, dedicándose, con Teodoro Casado a la cabeza, a la fabricación de paja hidrolizada, secado de maíz, selección y comercialización de cereales y distribución de semillas de maíz.

Esta edición, según han destacado desde los organizadores de los premios, ha destacado por "la calidad de las candidaturas y la dificultad del proceso de deliberación, dada la diversidad y el nivel del tejido empresarial local".