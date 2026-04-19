En Zaratán reina la solidaridad: bate récord de participación y recauda más de 8.000 euros contra el cáncer

Zaratán se ha vuelto a vestir, en la mañana de este domingo 19 de abril, de solidaridad.

La localidad vallisoletana ha celebrado la cuarta edición de su Marcha Contra el Cáncer. Las calles se han teñido de verde con 900 andarines en un recorrido solidario que cada año gana más adeptos.

Tras el éxito de la edición pasada, donde se batieron los récords de participación, en esta ocasión la implicación vecinal ha vuelto a ser motivo de celebración, batiendo nuevamente el récord de inscritos y recaudando un total de más de 8.000 euros.

Irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer para favorecer la investigación en esta enfermedad y continuar apoyando a enfermos y familiares.

El buen tiempo ha sido la tónica principal en esta jornada deportiva y benéfica, y a las 10:30 horas de la mañana los andarines ya estaban preparados en la plaza Mayor para comenzar el recorrido de cinco kilómetros hasta la Vía Verde y vuelta.

Después de algo más de una hora caminando, la mayoría de zarataneros y zarataneras han completado el circuito y han regresado al punto de partida con el buen sabor de boca de haber aportado su granito de arena a una buena causa.

Nuevamente en el ágora principal de la localidad, los participantes han podido disfrutar de una masterclass de zumba, así como del sorteo, en medio de un ambiente participativo dinamizado por distintos puestos, con los voluntarios de la AECC a la cabeza.

En la cita ha estado presente el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, quien, acompañado por las concejalas Esther Peláez, Leticia Valle y Diana Parrado, ha manifestado su “agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta cuarta edición”.

“Es un orgullo ver cómo todos los vecinos se involucran en esta causa y esta lucha, esperamos que todo ello sirva de ayuda para combatir esta enfermedad, y sobre todo que llegue ya el día en el que en que podamos dar por fin por superada esta enfermedad”, ha señalado el primer edil.

Por su parte, el delegado de la AECC en Zaratán, Óscar Bastardo, ha destacado que el incremento de las cifras de recaudación de este año se debe, además del ligero crecimiento de participantes, a una mayor aportación económica por parte de colaboradores y empresas, cuya recaudación este año ha llegado a sumar la cifra de cerca de 2.000 euros”.

Junto a Arturo Vizcaíno, responsable de coordinación territorial de las marchas de la AECC, el zaratanero ha destacado que “solamente este año la provincia ha recaudado un millón de euros a través de 54 marchas como esta”, destacando la aportación de cada uno de estos eventos que, desde luego, en Zaratán, se ha consolidado firmemente.