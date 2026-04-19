Tensión máxima en un bar de Valladolid: amenaza de muerte e intenta acuchillar al cocinero con una navaja

Agentes de la Policía Nacional han detenido este 17 de abril en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Se recibieron numerosas llamadas telefónicas sobre las 15:00 horas del 17 de abril en la sala Cimacc 091 que alertaban de que un hombre empuñando un arma blanca, estaba amenazando a varios clientes de un local de hostelería en la capital.

Inmediatamente se trasladó al lugar una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional para solventar la situación.

A su llegada se encontraron un grupo de unas 20 personas muy asustadas y a un individuo retenido en el suelo por dos hombres.

Cuando los agentes se entrevistaron con el cocinero del establecimiento que resultó ser la víctima, este les relató cómo había accedido al local un varón muy alterado, que insultó a una pareja allí presente a quienes reclamaba un teléfono móvil.

Cuando el cocinero, junto a otros trabajadores del establecimiento, pidió al varón que abandonase el local y dejase de molestar a los clientes el hombre se encaró con la víctima y le amenazó de muerte.

Una vez fuera del establecimiento, en la vía pública, sorpresivamente el hombre se sacó de la cintura una navaja con la que arremetió contra el cocinero, intentando apuñalarle en dos ocasiones en la zona del abdomen.

Por suerte la víctima portaba por su trabajo un mandil de cuero, lo que, junto a sus reflejos al intentar esquivar la acometida, le valió para no recibir heridas podrían haber causado lesiones de gravedad. En el mandil se apreciaban claramente los cortes de las dos acometidas.

Tras la agresión el presunto autor había sido inmovilizado por varios testigos de los hechos hasta la llegada de los agentes, que una vez conocedores de lo ocurrido procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y a recuperar el arma empleada en la agresión, una navaja con una hoja de 8 centímetros de largo.

Antes de proceder al traslado del detenido, una mujer responsable de otro local próximo indicó a los agentes de Policía Nacional que el detenido había protagonizado un incidente esa misma mañana en su local, habiendo amenazado a los presentes de que iba a quemar el local con ellos dentro, hechos por los que fue identificado por una dotación uniformada de Policía Nacional y posteriormente abandonó el lugar.

El detenido, a quien le constan 13 antecedentes policiales, ha permanecido bajo custodia en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias, hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.