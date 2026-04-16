En busca de la verdad en el chalé de Traspinedo: la Guardia Civil registra la casa familiar del acusado por la muerte de Esther

Óscar a la llegada al registro en su antiguo chalé en Traspinedo. Fotografía: Nacho Gallego / EFE.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entrado a las 9:30 horas a la antigua casa familiar de Óscar S., único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo para iniciar el registro tras el hallazgo de un zulo.

Todo con la presencia de Óscar, que según ha podido saber este medio, se ha personado puntual en el lugar, a las 9:00 horas. Después lo han hecho los agentes de la UCO con un gran despliegue en la zona, por parte de las fuerzas de seguridad.

Una actuación que viene dada después de que el nuevo propietario de la antigua vivienda familiar comunicara el hallazgo de un zulo a la Benemérita. Una trampilla que da acceso a un sótano en uno de los dormitorios.

En busca de nuevas pistas y restos biológicos

Los agentes han entrado al que fuera el chalé de Óscar en busca de nuevas pistas y restos biológicos que arrojen luz sobre la muerte de la joven de Traspinedo.

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid autorizaba el registro este miércoles, después de que la Audiencia de Valladolid le devolviera el caso para tramitar nuevas diligencias.

Todo después de que el nuevo propietario del chalé encontrara en el inmueble una trampilla sospechosa que daba acceso a un sótano oculto en el lugar.

A través del escrito se explicaba que la magistrada decidía acceder a la solicitud de la Guardia Civil para una inspección ocular del habitáculo.

Los miembros de la UCO tienen la autorización, como están haciendo, para realizar una inspección ocular en la que, además del habitáculo, se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior.

Autorizada la posible rotura de tabiques o falsas paredes y suelos

También se ha autorizado la posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos. Además de la recogida y transporte, en cualquier tipo de superficie o soporte para su posterior análisis de distintas muestras que se pudieran obtener.

Durante la actuación se incide en esa búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos y los miembros de la UCO también están grabando imágenes durante su actuación.

Una actuación que está siendo llevada a cabo por el Grupo ECIO-Equipo Central de Inspección Ocular de la Dirección General de la Guardia Civil. Junto a ellos están trabajando también profesionales del personal del laboratorio de criminalística de la UIPJ de Valladolid.

Todo con el fin de “ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación” y que “pueda arrojar luz sobre los hechos” después del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del imputado en la causa.

Se busca la verdad en el chalé de Óscar.

Los hechos

La Fiscalía, según su escrito de acusación, apunta a que, en la madrugada del 13 de enero de 2022, Esther López iba con Óscar en el coche de él y le dijo que quería irse a dormir al domicilio de sus padres.

El acusado le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo y Esther accedió, pero surgió una discusión entre ambos por “causas que se desconocen” lo que provocó que Esther “se fuera andando del lugar”.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado siguió a la mujer con su Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda.

La Fiscalía considera que el atropello fue intencionado y, además, con el propósito de matar. A consecuencia de dicho impacto, la joven de Traspinedo sufrió diversas lesiones.

Mantiene, la acusación pública, que “ninguna de estas lesiones era mortal” y que “la mujer estaba viva tras el atropello” además de que “si hubiera sido atendida habría sufrido a las lesiones”.

La causa de la muerte fue “un shock multifactorial”, como apunta la Fiscalía, que afirma que el acusado “comprobó su fallecimiento” y “ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero del vehículo”.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar el 5 de febrero en una cuneta de acceso a la localidad vallisoletana, más de 20 días después de su desaparición a mediados de enero de 2022.