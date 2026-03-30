Cinco municipios de Valladolid recuperan joyas históricas tras su restauración: “Devuelve su dignidad y valor devocional”

Un hombre contempla la imagen de San Juan Degollado, S XVII, de la iglesia de la Degollación de San Juan Bautista, en Cervillego de la Cruz (Valladolid), restaurada en 2025 en el Centro de Conservación y Restauración de Las Edades del Hombre.. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

La Diputación de Valladolid ha recibido este lunes, 30 de marzo, cinco nuevas piezas restauradas por la Fundación Las Edades del Hombre.

Con la entrega de piezas de hoy, correspondiente al convenio del año 2025, se elevan a 124 las piezas restauradas gracias al convenio de colaboración entre ambas instituciones.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado del secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, han presidido el acto de presentación y entrega de estas piezas.

Las piezas restauradas corresponden al Cristo en la Cruz de la iglesia de Santa María de la O, en Wamba. La Santa Ana Trina, de la iglesia de San Pelayo de Barruelo del Valle. El San Roque, de la iglesia de San Pelayo de Villamuriel de Campos

Además de la Santa Brígida, de la iglesia de San Juan Evangelista de Fuente Olmedo y el San Juan Degollado, de la iglesia de San Juan Bautista de Cervillego de la Cruz.

“Más vivo que nunca 24 años después”

En su intervención, Conrado Íscar ha recordado que este convenio, iniciado en el año 2002, “sigue más vivo que nunca 24 años después”, y ha subrayado el compromiso de la Diputación con la conservación del patrimonio, reflejado en el incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar los 30.000 euros anuales actuales.

El presidente ha destacado que este esfuerzo “permite recuperar piezas que estaban en riesgo de deterioro y devolverlas a sus municipios en las mejores condiciones”, poniendo en valor especialmente su importancia en pequeñas localidades donde constituyen un elemento esencial de la vida social y cultural.

El presidente ha querido también reconocer el trabajo de los restauradores de la Fundación, señalando que “cada intervención devuelve la dignidad a las obras, respetando su historia y su valor devocional”.

Asimismo, ha incidido en que la recuperación de este patrimonio contribuye no solo a su conservación, sino también al impulso del turismo y al desarrollo del medio rural, ofreciendo nuevas oportunidades a los municipios de la provincia.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Valladolid con la protección del patrimonio, asegurando que se seguirá trabajando de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre para preservar un legado que forma parte de la identidad de la provincia.

Las piezas restauradas

Santa Ana Trina. Iglesia Parroquial de San Pelayo, Barruelo del Valle Escultura anónima del siglo XVI, realizada en madera ensamblada, tallada y policromada. Presenta unas dimensiones aproximadas de 108 x 65 x 42 centímetros y se ubica en la hornacina del lado de la Epístola del retablo mayor.

Cristo en la Cruz. Iglesia Parroquial de Santa María de la O, Wamba Escultura anónima del siglo XVI, realizada en madera ensamblada, tallada y policromada. Presenta unas dimensiones aproximadas de 90 x 80 x 21 centímetros para la figura de Cristo y 175 x 93 x 10,5 x 4,5 centímetros para la cruz. Se ubica en el ábside, en el lado de la Epístola.

San Roque. Iglesia Parroquial de San Pelayo, Villamuriel de Campos Escultura anónima del siglo XVII, realizada en madera ensamblada, tallada y policromada. Presenta unas dimensiones aproximadas de 78 x 48 x 25 centímetros y se ubica en el coro alto de la iglesia parroquial.

Santa Brígida. Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista, Fuente-Olmedo Talla de bulto redondo anónima del siglo XVIII, realizada en madera ensamblada, tallada y policromada. Presenta unas dimensiones aproximadas de 98 x 40 x 37 centímetros y se ubica en la hornacina izquierda del retablo colateral de la Epístola.

Convenio de colaboración

Desde el año 2002, la Fundación Las Edades del Hombre y la Diputación de Valladolid mantienen un convenio de restauración de piezas de arte religioso procedentes de municipios de la provincia que ha permitido, a lo largo de estos años actuar en 123 piezas que han sido estudiadas, diagnosticadas, e intervenidas en el Centro de Restauración y Conservación del Monasterio de Santa María de Valbuena.

El convenio entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre, iniciado en 2002, ha permitido la restauración de más de un centenar de piezas del patrimonio religioso de la provincia, consolidándose como una herramienta fundamental para la conservación del legado histórico-artístico en el medio rural.

Durante este periodo, la inversión ha ido aumentando progresivamente desde los 18.000 euros iniciales hasta los 30.000 euros actuales, reforzando el compromiso institucional con la protección y puesta en valor del patrimonio.

Durante este tiempo, y gracias a la colaboración entre ambas instituciones, se han podido recuperar esculturas, lienzos, pinturas sobre tabla, murales, orfebrería, pasta o policromados llegados desde todas las zonas de la provincia, lo que pone en evidencia el rico patrimonio artístico y devocional de los pueblos de la provincia de Valladolid, además de un repaso por las diferentes etapas artísticas, desde la Edad Media a nuestros días, pasando por el románico, el renacimiento, el barroco o el neoclasicismo.