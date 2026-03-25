La Semana Santa de Medina de Rioseco, una joya internacional en la provincia de Valladolid: programa completo 2026

Viajar a Valladolid es una excelente oportunidad para visitar la centenaria ciudad de Medina de Rioseco, en el corazón del viejo reino de Castilla.

Sin duda alguna, hay una época en la que la Ciudad de los Almirantes brilla con luz propia que es durante la celebración de la Semana Santa, que encuentra sus orígenes en la creación de la cofradía penitencial de la Vera Cruz, bajo el auspicio de los Almirantes de Castilla en los primeros años del siglo XVI.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, conserva el espíritu tradicional de la celebración de la Pasión de Cristo y es, sin duda, la que mejor expresa la manera castellana de sentirla.

Centenarias cofradías que mantienen desde el siglo XVI una profunda devoción a los pasos procesionales que, cada año, los cofrades portan a hombros por las estrechas calles riosecanas.

Esculturas de madera que a golpe de gubia tallaron grandes maestros de la imaginería castellana como Rodrigo de León, Pedro de Bolduque, Mateo Enríquez o Tomás de Sierra. La lentitud de los pasos saliendo de las puertas de las iglesias.

El padre que se emociona al ver a su hijo esforzarse bajo «el tablero». La débil llama de los faroles que en hilera alumbran las imágenes de la Pasión.

El baile de los pasos en los soportales de la calle Mayor. La sombra de un Nazareno reflejada en la colosal portada de la iglesia de Santa Cruz.

La rodillada de los pasos frente a la Virgen de la Cruz en el Arco Ajújar, antigua puerta gótica de la muralla. El canto de la Salve al final de la procesión. Todos estos instantes quedarán grabados en la retina del visitante que visite Medina de Rioseco en Semana Santa y le harán participar de una tradición centenaria que constituye nuestra seña de identidad.

Imagen de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Mención aparte merece el Viernes Santo con uno de los momentos más importantes de la Semana Santa riosecana: la salida de los llamados «pasos grandes», dos colosales grupos escultóricos que representan la Crucifixión y el Descendimiento del Señor, popularmente conocidos como ‘El Longinos' y 'La Escalera'.

En esta ocasión la Semana Santa de Medina de Rioseco comenzará este 27 de marzo y llegará hasta el Domingo de Resurrección.

Les dejamos a continuación el programa completo para que no se pierdan nada:

Días únicos en Medina de Rioseco para disfrutar de sus pasos y de una tradición que pasa de padres a hijos en la localidad vallisoletana.