Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en el centro de Valladolid

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este pasado sábado después de colisionar con un turismo en la Plaza del Ochavo, en pleno centro de la ciudad de Valladolid.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió varias llamadas a las 17:47 horas informando de la colisión y precisando que el motorista había resultado herido, quien estaba consciente y se quejaba de heridas en un brazo y una pierna.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal y a los servicios de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar.

También se dio aviso a la Policía Nacional. No trascendió, finalmente, si la víctima necesitó de traslado hasta un centro hospitalario de la capital.