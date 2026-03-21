La vermutería que hace la mejor hamburguesa de Castilla y León a 16,90 €: “El mimo y la carne son los secretos del éxito”

Pablo con la V26, la mejor hamburguesa de Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El campeonato Best Burger Spain daba a conocer, este mes de marzo, las hamburguesas ganadoras a nivel nacional en un concurso que ha estado marcado por el retorno a la sencillez y la calidad de todas y cada una de las propuestas valoradas por el jurado.

Triunfaba una elaboración gallega, pero Castilla y León conseguía colar dos hamburguesas en el top 15 nacional de las mejores de todo el país, una de ellas en Valladolid y la otra en Burgos.

Best Burger Spain también decidía cuál era la mejor hamburguesa de nuestra Comunidad. Se hace en una vermutería, en la ciudad del Pisuerga. Concretamente en Vayco que se sitúa en la calle Cadenas de San Gregorio.

La ganadora ha sido la V26 que pasa por ser una receta basada en la clásica combinación de pan, carne, queso, bacon, tomate, lechuga y pepinillos, aunque con una vuelta de tuerca que resulta exquisita.

Pablo Scarfone, dueño del local junto a Almudena Valencia, nos dan las claves del triunfo y nos cuenta los secretos de una hamburguesa que quita el sentido.

Siete años de Vayco

“Reabrimos el Vayco en abril de 2019. Empezamos en el local de los padres de Almudena, que llevaba cerrado desde 2008, en la calle Conde de Ribadeo y, en la actualidad, estamos en la calle Cadenas de San Gregorio”, afirma nuestro entrevistado.

Siete años de historia, de nueva historia desde que Almudena y Pablo, de 40 años de edad ambos, cogieran las riendas del negocio y que han estado cargados de éxito. Él es argentino, ella vallisoletana.

El local cuenta con unos 100 metros cuadrados y el establecimiento hostelero pasa por ser una vermutería que cuenta con más de un centenar de variedades diferentes de vermú, tapas, raciones y hamburguesas.

“Contamos con varios premios a lo largo de estos siete años y la verdad es que estamos muy contentos de que se valore nuestro trabajo y esfuerzo”, afirma nuestro protagonista.

La V26

Cuando le preguntamos por cómo ha sido el concurso en el que han conseguido encumbrarse y triunfar hace mención a que en la primera fase participaban “más de 430 propuestas”. Todo, hasta que las 15 mejores disputaron la final.

Imagen de la V26 de Vayco, la mejor hamburguesa de Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Es la sexta vez que se realiza este concurso y, en esta ocasión hemos conseguido quedar en el Top 15 de España y hacemos la mejor hamburguesa de Castilla y León y Valladolid”, nos explica Pablo.

Para Pablo, el premio supone un “reconocimiento profesional” que “afianza lo que los clientes llevan diciendo mucho tiempo”. Para él es un “honor haberlo recibido” y añade que le “hace mucha ilusión” y le da la posibilidad de crear vínculos con los mejores profesionales del sector a nivel nacional”.

Se le ilumina la cara con una gran sonrisa cuando lo dice.

Pablo con la mejor hamburguesa de Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La V26

“Nuestra hamburguesa ganadora se llama V26. Lleva un medallón de carne de vaca gallega con 45 días de maduración, doble de cheddar rojo, doble de bacon ahumado, tomates secos confitados, salsa secreta con un toque encurtido y brotes de lechuga. Todo ello envuelto en nuestro pan elaborado en Alemania con receta original”, explica Pablo.

Una auténtica delicia para el paladar que no deja indiferente a nadie y que cuesta 16,90 euros. Se puede disfrutar de ella en buena compañía, con amigos o con familiares. Así todo sabe mejor, un poco más aún.

“El mimo y la carne son los secretos del éxito. Además, siempre nos gusta buscar producto de calidad con enfoque actual y diferentes y también innovar con los clásicos”, explica Pablo.

El objetivo y el deseo que se marcan desde Vayco, mirando al futuro, pasa por “seguir haciendo las cosas bien” y “aprender y mejorar”.

Seguro que algún premio más cae, muy pronto.