Ya es oficial: las ayudas de hasta 2.800 euros del Ayuntamiento de Valladolid para adaptar la casa a personas dependientes

La simple colocación de un plato de ducha, un pasamanos en el pasillo o unas barandillas abatibles para la cama puede parecer instalaciones de poca enjundia, pero alivian situaciones cotidianas pero vitales para algunas personas que lo necesitan. Es el caso de las personas dependientes, ya sea por edad o por alguna discapacidad.

En este contexto, el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho oficial una nueva convocatoria de ayudas de hasta 2.800 euros para adaptar las viviendas a las personas dependientes y adquirir productos de apoyo. El objetivo de esta línea de subvenciones es mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.

Por un lado, se incluye una ayuda de hasta 1.000 euros para productos de apoyo en el hogar y, por otro, 1.800 euros para obras de adaptación del hogar. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026 y serán subvencionables las actuaciones y gastos realizados o previstos entre el 1 de enero de este año y el 31 de marzo de 2027.

Las ayudas permiten que las personas en situación de dependencia puedan ver mejorada su autonomía personal y puedan continuar viviendo en su entorno habitual con una mayor seguridad. Ahora bien, son varios los requisitos a cumplir.

Entre otros, uno de los indispensables es estar empadronados en Valladolid. Por otro lado, el beneficiario o beneficiaria tiene que tener reconocido un grado de dependencia de II o III, estando este acreditado por la Junta de Castilla y León.

El nivel de renta también es un requisito, pues podrán acceder a las ayudas aquellos que, en el último ejercicio fiscal cerrado, hayan tenido unos ingresos mensuales por debajo de los 1.200 euros. Además, se permite un capital mobiliario máximo de 12.000 euros, es decir, no obtener rendimientos procedentes de bienes o derechos que no son inmuebles por encima de esa cifra (dinero invertido, dividendos o seguros).

Adaptación del hogar

Las ayudas para la adaptación funcional de la vivienda pueden alcanzar un máximo de 1.800 euros. En total, se subvencionan seis tipos de actuaciones. En concreto, se contemplan obras en aseos y baños, instalación de asideras en los mismos o pasamanos en pasillos, rampa en el interior del domicilio, o la eliminación de peldaños o escalones tanto dentro de la casa como en zonas exteriores.

Por otro lado, también se subvencionarán adaptaciones que contribuyan a la mejora de la accesibilidad o supresión de barreras arquitectónicas y favorezcan la autonomía de las personas dependientes dentro de su hogar.

También podrán solicitar la ayuda los convivientes de la persona con grado de dependencia, pero cabe resaltar que únicamente se concederá una ayuda de adaptación funcional del hogar por domicilio.

Es importante saber también que el Ayuntamiento de Valladolid solicita una declaración responsable de obras y usos, expedida por el propio Consistorio. Además, cuando se trate de eliminación de peldaños y escalones interiores y exteriores que afecten a la vía pública, se necesitará la presentación de una licencia de obras mayores.

En este apartado no entran los gastos en obras realizadas en elementos comunes en inmuebles en régimen de propiedad horizontal. Para actuaciones en domicilios de alquiler será necesario presentar el contrato de la vivienda y la correspondiente autorización del propietario.

Productos de apoyo

A diferencia de las obras de adaptación, la adquisición de productos de apoyo en el hogar serán subvencionables con una cuantía máxima de 1.000 euros. Pero, en este caso, se podrán solicitar hasta dos ayudas por convocatoria. En caso de solicitar una ayuda para la adaptación del hogar y otra por la adquisición de un producto de apoyo, la cuantía máxima será de 2.800 euros.

Dichos productos, según se expone en la convocatoria, son aquellos relacionados con la situación de dependencia o limitación que padecen los solicitantes, siendo estos favorecedores de su autonomía. Pueden ser objeto de subvención tanto las adquisiciones como el alquiler de los mismos, siempre que la justificación reúna los requisitos que exige la convocatoria.

En total, son 47 los productos que pueden ser subvencionados. Todos ellos están expuestos en la propia convocatoria publicada por el Ayuntamiento de Valladolid. Se dividen en diferentes áreas como dispositivos de ayuda para facilitar la movilidad personal, para discapacidad visual y/o auditiva, o para favorecer la comunicación.

Algunos ejemplos son un asiento giratorio de bañera, grúas, pedales estáticos, mesas regulables en altura, colchones o cojines antiescaras, timbres luminosos, bastones para invidentes, programas de comunicación o adaptadores de teclado para el ordenador, entre otros muchos.

Ahora bien, cualquier otro producto que no tenga asignado un código en esta convocatoria, puede ser objeto de valoración para su concesión por parte de una comisión en caso de que se ajuste a la naturaleza de las subvenciones.

Plazos de solicitud, resolución y justificación

En la convocatoria se han estipulado dos procedimientos para la presentación de las solicitudes de los interesados. El primero será hasta el 31 de mayo de 2026 y el segundo llegará hasta el 30 de septiembre, también de este año y ambos días incluidos.

A partir de aquí, el plazo de resolución será de 3 meses a partir de la finalización del tiempo para presentar solicitudes en cada uno de los procedimientos. El resultado de la concesión de las ayudas será publicado en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Valladolid, en su tablón oficial.

Aquí se indicará los beneficiarios, conceptos y cuantías concedidas. Las solicitudes que sean inadmitidas y desestimadas se notificarán individualmente.

Por último, el plazo máximo para presentar la documentación justificativa que acredite la correcta concesión de la ayuda económica acabará el 15 de abril de 2027. Cabe resaltar que estas subvenciones son compatibles con otras que sean concedidas por Administraciones públicas para el mismo concepto, siempre que no se supere el coste total de la obra o producto de apoyo.