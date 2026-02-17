De histórico convento a centro de refugiados: Medina de Rioseco acogerá a un total de 94

El Convento de Santa Clara de Medina de Rioseco va a acoger, como han informado fuentes de la ONG Rescate a EL ESPAÑOL de Castilla y León, a “unos 60 refugiados”, de los cuales “30 ya han llegado al espacio”.

Desde el inicio de diciembre de 2025 es la ONG Rescate Internacional, cuya Fundación preside Flavia de Honenlohe, quien gestiona el centro que da empleo a 26 trabajadores, quien ha tomado el relevo del proyecto que llegó a la ciudad de los Almirantes durante el verano de 2022.

Este lunes, 16 de febrero, la ONG ha presentado su proyecto en el Ayuntamiento de Rioseco, que, tras alcanzar un acuerdo con la propiedad del Convento de Santa Clara introduce su sostenibilidad a través de 59 plazas.

“Son familias de nacionalidad venezolana, colombiana o georgiana, algunos de los primeros demandantes de asilo político en llegar. El proyecto no utilizará la iglesia ni el Albergue del Camino de Santiago, que seguirán teniendo independencia del centro con fines eclesiásticos y jacobeos, respectivamente”, ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Isabel Aizpun de la ONG Rescate.

Cristina Joian, una moldava que está dentro del proyecto y que llegó a Medina de Rioseco hace algo más de dos años, dentro del programa de acogida y tras una experiencia laboral en la hostelería local, ha decidido lanzar su proyecto de emprendimiento en la Plaza Mayor de la localidad.

Ha participado también en una presentación en la que también han intervenido Carlos Echanove, director general, y Cristina Bermejo, directora del Programa.

Medina de Rioseco llegará a los 94 refugiados

“Hemos presentado la ampliación del proyecto que va a abarcar el centro de India Chica, la Hospedería y también el Convento de Santa Clara. Todo, en un programa de acogida que viene financiado por el Ministerio de Inclusión. Medina de Rioseco llegará a los 94 refugiados”, ha afirmado Isabel Aizpun.

Nuestra entrevistada asegura que, a través de este programa, se dan a las personas solicitantes de protección internacional, clases de español, también asistencia jurídica y psicológica y ayuda familiar.

“Existen tres espacios con la India Chica, la Hospedería y el Convento de Santa Clara y hay que aclarar que no hay menas, ni inmigrantes ilegales y que se entregan 56 euros al mes a las personas adultas”, ha finalizado nuestra entrevistada.

Con esta ampliación del programa al Convento de Santa Clara de la Ciudad de los Almirantes, Medina de Rioseco acogerá a un total de 94 refugiados.