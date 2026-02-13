Abre en Valladolid el Salón de la Miel: bebidas y productos de la colmena de apicultores locales endulzan el fin de semana

El III Salón de la Miel ya ha arrancado en el Espacio La Granja de la Diputación de Valladolid. Hasta el próximo domingo, 15 de febrero, en el barrio de Villa del Prado, se podrán comprar productos sacados de la colmena como mieles, bebidas y otras tantas cosas que han sido elaborados por apicultores locales.

Un total de 12 expositores a los que acompañará un programa de actividades con catas, un brunch musical y talleres de velas o cosmética. Todo ello relacionado, siempre, con la apicultura y la materia prima que estos artesanos extraen de sus explotaciones.

El encargado de inaugurar la cita ha sido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha querido "poner en valor" un producto que "tanto nos aporta", como es la miel y todos los derivados que producen las abejas.

En este sentido, Íscar no ha ocultado su "orgullo" por defender este producto dentro del trabajo que realiza la marca Alimentos de Valladolid, a la que están adheridos, precisamente, los productores que participan en este III Salón de la Miel.

El presidente de la Diputación ha recordado que la marca agroalimentaria está compuesta por 600 empresas y cerca de 2.000 productos, entre los que está la miel "que también es muy nuestro".

Por todo ello, ha agradecido a los 12 artesanos que participan en esta cita su trabajo así como a la Asociación Vallisoletana de Apicultores (AVA) que ha colaborado en la organización del evento.

El horario de apertura del III Salón de la Miel será de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 horas el sábado, 14 de febrero, y en 11:00 a 15:00 el domingo día 15.