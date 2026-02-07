Detienen en Valladolid a una mujer que causó destrozos en un hotel de Gijón y simuló un cargo fraudulento en su cuenta

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Valladolid el pasado 5 de febrero después de denunciar un supuesto cargo fraudulento de 120 euros en su cuenta bancaria que resultó ser el cobro de unos destrozos que ocasionó en un establecimiento hostelero de Gijón.

La mujer había presentado denuncia en la Comisaría Provincial de Valladolid en el mes de octubre de 2025, alegando que no reconocía en ningún caso el concepto ni el ordenante.

Pero los investigadores descubrieron que la denunciante se había hospedado entre el 1 y el 4 de octubre en un alojamiento de Gijón que había contratado a través de una conocida plataforma de alquiler de inmuebles.

La investigación policial comprobó que la mujer denunciante había ocasionado unos daños en la habitación donde había pernoctado esos días, obligando al establecimiento a comprar un colchón.

Además, una responsable del local había informado a la mujer del cargo que se le iba a hacer en la cuenta y el motivo del mismo.

Cuando los agentes comprobaron estos hechos y verificaron que la mujer conocía el cargo y su concepto, procedieron a su detención por presunta autora de una simulación de delito.

Tras ser oída en declaración en dependencias policiales, posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida.