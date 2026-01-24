Muere un hombre de 75 años y una mujer de 76 resulta herida tras el incendio de una vivienda en un pueblo de Valladolid

La calle Caseta de Santovenia, donde se ha originado el fuego. Fotografía: Google Maps

Un hombre de 75 años ha muerto y una mujer de 76 ha resultado herida tras el incendio de una vivienda situada en el número 7 de la calle Caseta, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), como ha informado el 112.

Los alertantes, que dieron la voz de alarma a eso de las 10:55 horas del sábado, alertaban de que había mucho humo y dos personas afectadas en el interior de la vivienda.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de 75 años y atiende a una mujer de 76 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.