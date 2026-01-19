Padre e hijo, con una orden de alejamiento en vigor entre ellos, acaban detenidos tras alquilar un piso turístico en Valladolid

Un padre y un hijo han sido detenidos en Valladolid después de alquilar con un DNI que no era suyo un piso turístico, causar problemas de convivencia y descubrir los agentes que sobre el progenitor pesaba una orden de alejamiento en vigor respecto al joven.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero, cuando los dos presuntos autores fueron arrestados por un delito de quebrantamiento de condena el padre y otro de falsedad documental el hijo.

Aquel día, una patrulla de la Policía Municipal de Valladolid acudió al piso turístico que había sido alquilado a través de una conocida web. El propietario había requerido la presencia de los funcionarios porque los inquilinos, que habían alquilado la vivienda por dos días, habían protagonizado problemas de convivencia.

Ante la inminente llegada de los policías, los dos hombres abandonaron apresuradamente el lugar. El propietario señaló a los agentes que la reserva del domicilio había sido efectuada por una mujer, aunque se habían personado en el piso dos hombres que se valieron del DNI para registrarse.

Además, precisaba que el más joven de los dos no se parecía en absoluto a la foto de la documentación que había mostrado, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Dadas las circunstancias, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional que terminó presentándose en el lugar con el responsable del Grupo de Atención al Ciudadano y coordinador de servicios.

Conocidos los hechos, una dotación a bordo de un vehículo camuflado estableció un dispositivo de espera en los alrededores del inmueble, sospechando que los dos hombres pudieran regresar a recoger las pertenencias que se habían dejado.

Horas después, uno de los dos hombres se acercó con precaución al portal del inmueble. El individuo llegó incluso a realizar varios paseos frente a la puerta con el objetivo de detectar la presencia policial.

En el momento que se sintió seguro, accedió a la vivienda llevándose las pertenencias y amenazando al propietario de que si avisaba a la policía "se atuviera a las consecuencias".

Una vez fuera, los agentes iniciaron un discreto seguimiento por varias calles hasta que el hombre utilizó su móvil y poco después apareció en un vehículo el otro varón más joven.

Varias dotaciones uniformadas interceptaron entonces el vehículo e identificaron a los ocupantes. Además, pudieron comprobar que sobre el padre pesaba la orden de alejamiento en vigor respecto a su hijo allí presente, siendo detenido por un presunto delito de quebrantamiento de condena.

Durante el registro del vehículo se localizó una denuncia del día anterior de la Guardia Civil, por tener la ITV caducada, en la que se dejaba constancia de que el turismo estaba ocupado por el padre y otra persona en el momento que se le interpuso la sanción.

Esto permitió a los agentes corroborar que dicha persona era su hijo, quien se valió de la documentación de otro hombre muy parecido físicamente para hacerse pasar por él y evitar la detención de su padre.

De la misma manera, cabe recordar que el hijo utilizó un DNI que no era suyo para hacer el registro en el piso turístico, por lo que los policías nacionales procedieron a su arresto por un presunto delito de falsedad documental.

Ambos detenidos fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales. Durante el registro del turismo también se localizaron cuatro móviles, dándose la circunstancia de que el padre tiene numerosos antecedentes por estafa, siendo el modus operandi el uso de documentación de otras personas para adquirir teléfonos y posteriormente venderlos.

Por ello, se está investigando igualmente la procedencia de estos teléfonos móviles. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad decretó su puesta en libertad con cargos.