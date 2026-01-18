Casi 15.000 motos y un sentimiento común: unión, hermandad y un gran desfile de antorchas en Motauros

Motauros alcanzó este sábado cerca de 15.000 inscritos en una jornada que comenzó con la tradicional excursión a Medina del Campo, donde la calle Artillería se alzó como el escenario de las acrobacias de Exhibiciones 666, con una actuación diseñada para sorprender en plena vía pública.

Tras llegar la noche, las miradas se han centrado en el desfile de antorchas, que este año cuenta por primera vez con un acceso limitado como medida preventiva. Durante el recorrido, 600 bengalas han iluminado el puente sobre el río Duero hasta el centro de Tordesillas para rendir homenaje a los moteros fallecidos.

Antes, el expiloto español Champi Herreros, padrino de honor de este año, centró todas las miradas en la programación de la tarde, quien fue subcampeón del mundo de la categoría de 80 cc en 1986 y el último campeón del mundo de esta categoría en 1989. En la actualidad dirige su propia escudería, el Champi Team, que compite en el Campeonato de España de Velocidad.

De igual forma, tuvo lugar la izada de bandera de Moter@s España Redes Sociales (RRSS) en la Plaza Motauros, dentro de la zona de acampada. A continuación, la actividad se trasladó a la carpa principal, donde se celebró el 15º Festival de Música Motauros, con las actuaciones de BB Horse y Rock Raiders, de forma paralela al desarrollo del 18º Bike Show Motauros.

La programación del sábado se complementó con la Gala de Campeones, en la que se entregaron diversos reconocimientos, entre ellos a Champi Herreros, Padrino de Honor de este año y a Hugo Sousa, mejor piloto clasificado en el Campeonato de España de Minivelocidad tras finalizar tercero en la clasificación general de la categoría MiniGP110 de la CUP Dani Rivas.

A mayores, la zona de ocio acogió la charla motivacional ‘Pilotos con capacidades especiales’, a cargo de Carlos Blanco, que sufrió un grave accidente de moto en 2004 y le provocó la amputación de su pierna izquierda.

La lluvia y la nieve se han convertido en las protagonistas de la tercera jornada de Motauros. Sin embargo, eso no ha impedido que las calles de Tordesillas se llenen de luz con la celebración del tradicional desfile, uno de los momentos más simbólicos de la concentración motera invernal.

Juan Carlos Ruiz, presidente de Motauros, ha subrayado que las condiciones meteorológicas adversas forman parte de la esencia de una concentración invernal. "Motauros es en enero y eso implica asumir el frío, la lluvia o la nieve. Hemos tenido ediciones con un tiempo más benigno, pero este año nos ha tocado afrontar unas condiciones más duras", ha señalado.

Ruiz ha explicado que las intensas precipitaciones han provocado algunas incidencias puntuales en las instalaciones, especialmente por acumulaciones de agua, que han sido solventadas con rapidez. "Los bomberos de la Diputación de Valladolid han intervenido para resolver los problemas y se ha limpiado todo lo mejor posible. La organización está preparada para este tipo de situaciones y podemos decir que Motauros sigue adelante con normalidad", ha afirmado, destacando que toda la programación prevista se está desarrollando conforme a lo establecido.

El encendido de las antorchas ha estado encabezado por el presidente de Motauros, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el diputado de Deportes y Juventud, Javier González; y el Padrino de Honor, Champi Herreros, junto a otras autoridades y miembros de la organización, quienes han dado inicio a este homenaje colectivo. La conocida como Villa del Tratado ha congregado a miles de personas entre motoristas, vecinos y visitantes, que no han querido perderse uno de los actos más esperados y emotivos del programa a pesar del mal tiempo.

La jornada continuará hasta bien entrada la madrugada en la carpa principal, con el concierto del grupo Despistaos y el posterior espectáculo Bacarrá On Tour, que pondrá el broche musical a la noche del sábado.

Premios

Motauros 2026 se despedirá este domingo con la entrega del XIII Premio Clavidor al periodista deportivo Manuel Centeno, quien recibirá su peso en vino y un reconocimiento especial a Champi Herreros. La jornada de clausura incluirá, además, la entrega de trofeos y agradecimientos, así como el sorteo de diversos regalos entre los participantes, como una motocicleta Benelli.