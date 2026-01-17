Miles de Motauros rugen en Medina del Campo: las calles se llenan de ambiente y pasión por las dos ruedas

Medina del Campo ha recibido este sábado a miles de Motauros con motivo de la tradicional excursión que la concentración invernal organiza cada año durante la jornada del sábado. Las calles del municipio se han llenado de ambiente motero en una visita ya consolidada dentro del programa oficial de Motauros 2026.

Los participantes han sido recibidos en la plaza Mayor de la Hispanidad, donde han disfrutado de un aperitivo de bienvenida antes de desplazarse a la calle Artillería, escenario de las acrobacias de Exhibiciones 666, con una actuación diseñada para sorprender al público en plena vía pública.

El encargado de dar la bienvenida a los motoristas ha sido el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, acompañado por el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el diputado delegado del Área de Deportes de la Diputación de Valladolid, Javier González, así como por miembros de ambas corporaciones municipales.

Durante el acto, Juan Carlos Ruiz ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo con esta concentración, destacando también la implicación del Motoclub La Trazada, junto a otros motoclubes e instituciones que hacen posible el desarrollo de esta actividad.

Esta tarde, Motauros recibirá al expiloto español Champi Herreros, Padrino de Honor de este año. El piloto albaceteño fue subcampeón del mundo de la categoría de 80 cc en 1986 y el último campeón del mundo de esta categoría en 1989. En la actualidad dirige su propia escudería, el Champi Team, que compite en el Campeonato de España de Velocidad.

Programa este sábado

Según fuentes de la organización, la jornada de hoy ha comenzado con casi 15.000 inscritos, una cifra que seguirá incrementándose a lo largo del día. Tras la visita a Medina del Campo, los motoristas regresarán a la zona de acampada para continuar con el programa oficial del sábado, que incluye comidas de hermandad, desfiles de motos, entrega de trofeos y conciertos.

La tarde arrancará a las 16.30 horas con la izada de bandera de Moter@s España Redes Sociales (RRSS) en la Plaza Motauros, dentro de la zona de acampada. A continuación, la actividad se trasladará a la carpa principal, donde se celebrará el 15º Festival de Música Motauros, con las actuaciones de BB Horse y Rock Raiders, de forma paralela al desarrollo del 18º Bike Show Motauros.

Una vez que finalice tendrá lugar la Gala de Campeones, en la que se entregarán diversos reconocimientos, entre ellos a Champi Herreros, Padrino de Honor de este año y a Hugo Sousa, mejor piloto clasificado en el Campeonato de España de Minivelocidad tras finalizar tercero en la clasificación general de la categoría MiniGP110 de la CUP Dani Rivas. También se premiará la labor de Willy Rivas, padre de Dani Rivas; el piloto de Fuensaldaña Leo Blanco, y a Carlos Blanco.

Precisamente, a las 18.00 horas, la zona de ocio acogerá la charla motivacional ‘Pilotos con capacidades especiales’, a cargo de Carlos Blanco, quien tras sufrir un grave accidente de moto en 2004 que le provocó la amputación de su pierna izquierda, ha demostrado que los obstáculos no son un límite. Blanco ha conquistado el Campeonato de España en 2021, 2022 y 2024, y ha destacado en competiciones internacionales como la Baja Aragón, la Baja Extremadura y la Baja de Cuenca.

Actuaciones

Las calles de Tordesillas también vivirán la pasión por el motociclismo con la actuación acrobática de Exhibiciones 666, que repetirá el espectáculo de esta mañana en la calle Los Castillos.

La noche dará paso a uno de los momentos más emotivos de Motauros con el desfile de antorchas, que este año contará por primera vez con un acceso limitado como medida preventiva. Durante el recorrido, 600 bengalas iluminarán el puente sobre el río Duero hasta el centro de Tordesillas para rendir homenaje a los moteros fallecidos.

La jornada culminará a medianoche con el concierto del grupo Despistaos, seguido del espectáculo Bacarrá On Tour, que pondrá el broche final a la noche del sábado.

