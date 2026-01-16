Antonio (55) y un bar histórico en Motauros: "Nuestra especialidad es el rabo de toro y las carrilleras de ternera"

Antonio Carnicero en el Bar Restaurante Nuestro Sitio de Tordesillas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Después de la celebración de Pingüinos en Valladolid, con más de 40.000 asistentes, las citas moteras no paran en la provincia pucelana y son muchos los que, en los próximos días se van a acercar hasta Tordesillas para disfrutar de Motauros.

La Villa del Tratado arranca un año 2026 muy motero con una nueva edición de esta cita motera que se celebra del 15 al 18 de enero. Una concentración motorista de invierno que celebra su XXVI edición.

Por la localidad vallisoletana van a pasar miles de moteros que, seguro, pararán en un establecimiento hostelero emblemático y con mucha historia como es el Bar Restaurante Nuestro Sitio, que se ubica en plena plaza de la villa.

Este periódico charla con Antonio Carnicero, el dueño del lugar, que confiesa que estos días “aumenta la facturación” pero que matiza que “hay que dar un buen servicio” para hacerlo.

La vida de Antonio

“Me defino como una persona normal, trabajadora y amigo de mis amigos. Siempre estoy dispuesto para el que me pida ayuda. Creo que tengo don de gentes y me gusta estar cara al público”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Antonio Carnicero.

El hostelero, de 55 años, y que lleva toda la vida viviendo en la localidad vallisoletana de Tordesillas, es un amante del fútbol y también le encanta disfrutar de un buen paseo por el campo, respirando aire limpio, con el que cuenta el medio rural.

“Mi infancia fue normal. Con unos padres muy pendientes de mí. Todo lo que soy en la actualidad se lo debo a ellos y estoy eternamente agradecido. De pequeño quería ser futbolista, pero me di cuenta de que era muy malo y decidí ponerme a trabajar”, asegura nuestro protagonista.

Lo hizo desde los 16 años y en 2016 decidió ponerse al mando del Bar Restaurante Nuestro Sitio, que se ubica en la Plaza Mayor, 8, de la Villa del Tratado.

Antonio en su bar con los torreznos y croquetones. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia del establecimiento hostelero

“El Bar Restaurante Nuestro Sitio lo reabro yo hace nueve años porque estaba cerrado. Es un establecimiento hostelero centenario. Soy la cuarta persona que se pone al frente del lugar”, afirma el reconocido hostelero.

Su local está repartido en varias zonas y tiene un total de 100 metros cuadrados. En la actualidad cuenta con un trabajador pero se prepara para Motauros, con la contratación de una decena de empleados para días que se esperan caóticos.

“Aquí se puede comer de todo. Para picar contamos con croquetas, rabas o postas. Hablando de la carta tenemos rabas, carrilleras o rabo. Trato de tener una serie de recomendaciones también y, la verdad, es que los platos funcionan muy bien”, añade.

La especialidad de la casa pasa por ser el delicioso rabo de toro y también las carrilleras de ternera. Además, trabajan también la carne roja.

“Afrontamos Motauros con mucha ilusión. Es un evento precioso, con gente sana y respetuosa. Es una maravilla de fin de semana. Como todos los años, afronto el evento con muchas ganas”, afirma nuestro protagonista.

Un evento que ya ruge por las calles de Tordesillas.

Antonio en su establecimiento hostelero. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un aumento de la facturación

“Facturamos un 30% más que un fin de semana normal con Motauros. Hay que tener en cuenta que para conseguir ganancias debemos estar muy organizados, dar un buen servicio y que la gente se marche contenta. Con sacar para todos los que trabajamos estos cuatro días me siento satisfecho. Más, si los amantes de las motos que llegan se van contentos”, apunta Antonio.

Los apasionados de las dos ruedas que se pasan por el Bar Restaurante Nuestro Sitio, ya conocen el lugar y la mayoría se deleita con el torrezno, el coquetón, las rabas o el rabo de toro y la carne roja.

“En gastos afrontamos lo normal para este tipo de eventos. Tenemos que comprar bebida y comida y cubrir los sueldos y seguros del personal. En un mes normal se nos pueden ir 15.000 euros en gastos”, explica el hostelero.

Antonio Carnicero no para ya. Motauros está en marcha. Sin embargo, explica a este periódico, mirando al futuro, que lo ve “de forma positiva”.

“Pido salud para poder desarrollar esta profesión tan bonita y también que surja personal cualificado y responsable para brindarles la oportunidad de trabajar”, finaliza nuestro entrevistado.

El establecimiento hostelero tordesillano es un refugio para los moteros en esta brillante concentración que lleva el nombre de Motauros.