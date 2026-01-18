La conexión Valladolid-India, más fuerte que nunca: invitada de honor en el festival literario más importante de Asia

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, durante su intervención en el Jaipur Literature Festival

El festival literario más importante de Asia, Jaipur Literature Festival, con más de medio millón de participantes, contó con la ciudad de Valladolid como invitada de honor durante la celebración de su 19ª edición. Una oportunidad única en la que la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, presentó ante los asistentes la única edición internacional del mismo en un país de habla no inglesa: ‘JLF Valladolid’, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio.

Por tercer año consecutivo, el Campo Grande de la ciudad albergará la celebración de un evento “consolidado como una cita cultural única en nuestro país, que despierta un notable interés entre el público local y los turistas”, tal y como destacó la concejala durante la presentación y que, además, “permite a la ciudad convertirse en un espacio de encuentro entre diferentes tradiciones, sensibilidades y formas de entender el mundo”, ha añadido.

Del 11 al 14 de junio, Valladolid ofrecerá una amplia programación de actividades no sólo literarias que permitirán a todos los asistentes el intercambio de ideas entre diferentes culturas, con un enfoque especial en la conexión entre la India y el mundo hispanohablante.

Además, en este año tan especial, el Año Dual España-India 2026, dedicado a la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial, es un orgullo confirmar que Fever, la plataforma tecnológica global líder en descubrimiento de experiencias de cultura y entretenimiento, renueva su apuesta por JLF Valladolid.

Esta alianza estratégica no solo consolida la edición española del festival, sino que permite co-construir un evento de primer nivel internacional gracias al respaldo de una marca líder, que entiende el entretenimiento como un puente entre culturas y que apuesta por colaborar con una entidad local española con gran protagonismo en India, como es el Ayuntamiento de Valladolid, y con la Fundación Casa de la India.

Proyección internacional

La agenda de trabajo ha puesto igualmente el foco en la cooperación académica, la promoción del español y la proyección internacional de Valladolid como destino turístico.

En ese sentido, la delegación vallisoletana, formada por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, el director y el responsable de programación de la Fundación Casa de la India, Guillermo Rodríguez y David Rodríguez, respectivamente, junto al rector y vicerrectora de Internacionalización de la UVa, Antonio Largo y Paloma Castro, fue recibida en la mañana del sábado en el Rectorado de la Universidad de Rajastán.

Allí mantuvieron un encuentro institucional centrado en la cooperación académica y en la promoción de Valladolid como destino preferente para estudiantes indios interesados en el aprendizaje y perfeccionamiento del español, así como en la realización de estudios universitarios en general.

Posteriormente, la delegación vallisoletana se reunió con el profesorado del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Rajastán y lectores de español, reforzando la difusión de la calidad académica y cultural y la capacidad de acogida de la ciudad, y sus fuertes lazos con India.

Finalmente, durante la tarde del domingo, se ha producido un encuentro con la Dirección General de Turismo de Rajastán, con el objetivo de explorar vías de colaboración en materia de promoción turística y cooperación institucional.

Con esta visita, Valladolid refuerza su posicionamiento internacional y su papel protagonista dentro del Año Dual España–India, apostando por la cultura, el turismo y el idioma como ejes estratégicos de proyección exterior en India, uno de los países más poblados y con mayor crecimiento económico de todo el mundo.