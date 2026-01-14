La Sala de las Francesas de Valladolid acoge hasta el 1 de febrero la exposición del XXVI Certamen de Pintura Acor

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, durante la inauguración de la exposición, este miércoles

La Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas– Fundación Municipal de Cultura acoge desde este miércoles y hasta el 1 de febrero la exposición de las obras finalistas del XXVI Certamen de Pintura Acor, seleccionadas entre las 437 obras presentadas de todo el panorama nacional.

La muestra presenta la obra ganadora de esta edición, 'A la vera', de la cordobesa Virginia Bersabé. Se trata de una reflexión permanente sobre la memoria, el paso del tiempo y las transformaciones del cuerpo femenino. Los familiares de la autora, que han recogido el premio en su nombre, han estado acompañados por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, el presidente y el director general de Acor, Jesús Posadas y José Luis Domínguez.

El XXVI Certamen de Pintura Acor ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, que, a través de la Fundación Municipal de Cultura, cede la Sala de las Francesas para exponer las 27 obras seleccionadas. La exposición se puede visitar con entrada gratuita, hasta el 1 de febrero, en horario de martes a domingo de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 horas.

Homenaje a la memoria

La pieza ganadora del XXVI Certamen de Pintura Acor forma parte del proyecto 'Morada al sur'. Un proyecto pictórico en el que la artista ha puesto el énfasis sobre la piel, su riqueza cromática, la fuerza expresiva de sus texturas y sus variaciones.

Bersabé (Córdoba, 1990), que recibirá un premio de 6.000 euros, es conocida por sus trabajos en torno al Alzheimer (ha pintado una serie de grandes murales en cortijos abandonados de Andalucía). Una investigación que asume una nueva luz, que dialoga con el entorno y que, por la alquimia del arte, nos confrontan al convertirse en color y en ritmo.

Con su paleta delicada, la obra de Bersabé muestra las vicisitudes de la vejez y la verdad. Celia Guilarte Calderón de la Barca, portavoz del jurado, afirmó que “muestra lo crudo de la vejez, pero con sutileza. En cuanto a la técnica, demuestra una gran capacidad para enfrentarse a ese cuerpo, pero también al contexto, y donde prima lo luminoso. No ha habido duda, es una obra digna de reconocerse”.

Bersabé, al conocer la noticia, reconoció su emoción y aseguró que “además del honor y orgullo que supone para mí, teniendo en cuenta la línea de investigación que trabajo, es un reconocimiento no solo para mi obra, sino para todas esas mujeres con las que trabajo. Esto supone darles luz y dignidad. Yo siempre pienso que un pintor siempre pinta lo que tiene en casa, y yo siempre me rodeé de mi abuela, y el amor y la familia siempre ha estado cerca. Y me fui acercando a la vejez a través de la memoria y la familia”.

En esta ocasión no hubo mención especial por parte del jurado.

437 obras presentadas

La edición de este año se consolida como la que ha registrado el mayor número de obras presentadas en la historia del certamen, únicamente superada por la edición especial de 2022, celebrada con motivo del 60.º aniversario de Acor y de carácter internacional, en la que participaron cerca de 500 artistas, 400 de ellos nacionales.

En esta convocatoria, el 20% de las obras presentadas corresponde a artistas de Castilla y León, de las cuales 44 son de autoría vallisoletana. El certamen despierta asimismo un notable interés en la Comunidad de Madrid, de donde proceden casi 100 de las 437 obras recibidas. En cuanto a la distribución por sexo, hay una práctica paridad, con 219 hombres y 207 mujeres, mientras que 11 artistas no indicaron su género. Respecto a la edad, se constata un incremento de la participación de menores de 35 años, que ya representan una quinta parte del total de artistas.

Jurado

La presente edición del Certamen de Pintura Acor ha contado con la inestimable participación de tres reconocidas personalidades del mundo del arte.

Celia Guilarte Calderón de la Barca, es jefa del Área de Comunicación y Asuntos Corporativos del Museo del Prado. Miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2008.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca en 2003, Máster en Gestión de Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid en 2006, Máster de Estudios Avanzados en Investigación Histórica, Artística y Geográfica por la UNED en 2018, desempeñó el cargo de Jefa de Comunicación en el Museo Nacional de Escultura desde el año 2008 hasta su incorporación al Museo Nacional del Prado en 2018.

José María Nieto, conocido como JM Nieto, es un ilustrador y humorista gráfico español. Desde 2013 publica sus ilustraciones y viñetas cómicas en el diario español ABC, en ‘Fe de ratas’, donde realiza diariamente una viñeta cuyos protagonistas son unas simpáticas ratas. Ha publicado varios libros de carácter humorístico-social y ha recibido numerosas distinciones por el desarrollo de su trabajo y proyectos profesionales.

Augusto Ferrer-Dalmau, es un pintor español de estilo realista y academicista, especializado en pintura de historia y de batallas. Retrata en muchos casos diversos aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas españolas con gran naturalismo y atención al detalle. Su obra le ha valido numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz al Mérito Militar o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.