Valladolid estrena un gigante logístico con 14.500 m2 y 20 muelles de carga para reforzar su peso en el noroeste español

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado hoy las nuevas instalaciones de Carreras Grupo Logístico en el Polígono Industrial de San Cristóbal

Valladolid cuenta desde hoy con una nueva plataforma logística de más de 14.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados, ubicada en el Polígono Industrial de San Cristóbal.

La nave de Carreras Grupo Logístico dispone de 20 muelles de carga, gran altura y aislamiento superior que reduce el gasto energético y garantiza la seguridad de los productos.

Además, está certificada con BREEAM Excelente y cuenta con certificado energético A, asegurando sostenibilidad y eficiencia.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado las instalaciones y ha subrayado que la llegada de operadores logísticos de primer nivel como Carreras "confirma que Valladolid ofrece las condiciones adecuadas para atraer inversión productiva, generar empleo estable y convertirse en un enclave logístico clave en el conjunto del país".

Carnero ha añadido que la implantación de la compañía "no es una casualidad, sino el resultado de una ubicación estratégica, de infraestructuras competitivas y de una clara voluntad política de apostar por la logística, la intermodalidad y el desarrollo industrial".

La nave, destinada a almacenamiento y gestión logística, incluye también espacios administrativos. La inversión refuerza la estrategia de crecimiento de Carreras, operador español con más de 90 años de trayectoria y presencia consolidada en España y Portugal, y consolida a Valladolid como punto neurálgico dentro de su red nacional.

"Cada nueva implantación empresarial de este nivel refuerza nuestro tejido productivo y consolida a Valladolid como una ciudad atractiva para la inversión, moderna, competitiva y con visión de futuro", ha señalado el alcalde.

Carnero ha recordado que Valladolid reúne condiciones excepcionales para el desarrollo logístico gracias a su posición geográfica y su red de comunicaciones por carretera, ferrocarril y transporte aéreo, conectada directamente con los grandes corredores europeos de mercancías.

La ciudad forma parte del eje logístico Lisboa–París–Helsinki y mantiene conexiones con los corredores Atlántico y Mediterráneo, así como con infraestructuras consolidadas como Centrolid y Mercaolid.

"Valladolid es hoy uno de los grandes nodos de comunicaciones de Castilla y León y del norte de España, y nuestro objetivo es seguir fortaleciendo esa posición con proyectos ambiciosos y bien planificados", ha afirmado Carnero.

La inauguración se enmarca en el impulso del Hub Logístico y Agroalimentario de Valladolid (Hub LAV), proyecto estratégico de ciudad alineado con la Estrategia Logística de Castilla y León 2030.

El hub busca potenciar la intermodalidad ferroviaria y viaria, incrementar el transporte de mercancías por tren, reducir emisiones y avanzar hacia la neutralidad climática, además de facilitar el acceso a financiación europea y nacional para grandes infraestructuras logísticas.

"El Hub Logístico y Agroalimentario de Valladolid es una apuesta estratégica para los próximos 30 años. Queremos anticiparnos a las necesidades de la industria, de la logística y del empleo del futuro", ha explicado Carnero.

El proyecto integrará en un mismo espacio actividad industrial, logística avanzada e intermodalidad ferroviaria vinculada al complejo ferroviario y a la terminal de mercancías de ADIF.

El alcalde de Valladolid ha resaltado también la colaboración público-privada y el papel de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones (Valladolid Now) para facilitar la implantación de empresas y generar un ecosistema favorable para la inversión, la innovación y el empleo de calidad.