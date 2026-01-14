El ilustrador y humorista José María Nieto será el pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2026

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que el ilustrador y humorista gráfico vallisoletano José María Nieto será el pregonero de la próxima edición de la Semana Santa de Valladolid, durante la celebración del Pleno de la Junta de Cofradías de Semana Santa que ha presidido en la sede de la misma.

“Nieto no esconde en su humor su sensibilidad católica, su carácter castellano y su amor por el patrimonio histórico artístico de su tierra. En muchas de sus viñetas, si aparece por ejemplo un edificio público o un jardín en las mismas, siempre reconocemos lugares o símbolos característicos de nuestra ciudad”, ha señalado Carnero.

Asimismo, durante el Pleno, el alcalde ha querido subrayar el firme compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la Semana Santa, “una de las principales señas de identidad cultural, religiosa y patrimonial de la ciudad, así como un motor turístico y económico de primer orden”. En este sentido, ha destacado las actuaciones desarrolladas por el equipo de Gobierno a lo largo del actual mandato en estrecha colaboración con la Junta de Cofradías, muchas de ellas recogidas en el programa electoral y ya plenamente cumplidas.

“Hablar de la Semana Santa de Valladolid es hablar de identidad, de patrimonio, de fe y de cultura, pero también de futuro, de ciudad y de proyección nacional e internacional”, ha señalado Jesús Julio Carnero.

Entre estas actuaciones, Carnero ha puesto en valor el impulso de la Semana Santa como manifestación cultural viva durante todo el año, con iniciativas como la ‘Ruta de Pasiones’, que permite conocer de forma permanente el extraordinario patrimonio artístico y devocional vinculado a la Semana de Pasión vallisoletana, declarada de Interés Turístico Internacional.

Además, ha destacado el proyecto pionero de digitalización en 3D de las tallas históricas, una iniciativa innovadora destinada a la conservación, difusión y accesibilidad universal de uno de los conjuntos escultóricos barrocos más importantes de España.

El alcalde también ha recordado la inauguración de la nueva sede permanente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, ubicada en el antiguo Palacio de los Marqueses de Castromonte, en la calle Fray Luis de León, un espacio emblemático que actúa como centro de referencia, difusión y encuentro de las cofradías. A ello se suma la puesta en marcha de nuevas herramientas digitales, como la web oficial de la Junta de Cofradías, orientada a modernizar la comunicación y reforzar la proyección nacional e internacional de la Semana Santa de Valladolid.

“Los compromisos que asumimos con la Semana Santa de Valladolid no eran declaraciones de intenciones, sino un proyecto claro que hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto con la Junta de Cofradías”, ha afirmado el alcalde.

En el Pleno, Jesús Julio Carnero ha reiterado igualmente el apoyo municipal a la Junta de Cofradías en distintos ámbitos, así como en el desarrollo de nuevos proyectos de señalización, iluminación sostenible de templos dentro de la ‘Ruta Ríos de Luz’, y el refuerzo de la aportación económica municipal para la organización y promoción de la Semana Santa. Todo ello, ha señalado, “desde una colaboración leal, constante y respetuosa con las cofradías y con la tradición que representan”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Miguel Vegas, ha querido expresar su agradecimiento al Ayuntamiento en la persona del alcalde, por “la cercanía, la escucha permanente y el compromiso real que el Ayuntamiento ha demostrado con la Semana Santa y con las cofradías”.

Al respecto, Vegas ha subrayado que “los compromisos adquiridos por el alcalde en todo lo relativo a la Semana Santa no solo se han atendido, sino que se han cumplido en su totalidad, fruto de un trabajo conjunto basado en el respeto institucional y la colaboración con las diferentes concejalías, especialmente con la de Turismo, Eventos y Marca Ciudad”, a cuya titular, Blanca Jiménez, ha agradecido la labor de coordinación.

En este sentido, ha valorado muy positivamente “la implicación constante del equipo de Gobierno en proyectos que fortalecen la conservación, la difusión y la proyección de la Semana Santa vallisoletana”.

Desvelada la identidad del pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2026, cabe recordar que contará con un cartel realizado por el reconocido pintor Augusto Ferrer-Dalmau, una obra que contribuirá a reforzar aún más la proyección artística y cultural de una celebración única.

Sobre el pregonero

José María Nieto (Valladolid, 1971) es ilustrador de prensa y humorista gráfico en la edición nacional del diario ABC. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, inició su trayectoria profesional en El Norte de Castilla y posteriormente colaboró en la edición local de El Mundo/Diario de Valladolid y en el periódico 20 minutos, antes de incorporarse a ABC en 2013, donde alcanzó gran reconocimiento con sus emblemáticas viñetas protagonizadas por “ratas”.

Premio Mingote y doblemente galardonado con el Premio Francisco de Cossío, Nieto mantiene un estrecho vínculo con su ciudad natal, donde ha desarrollado numerosas exposiciones y ha rendido homenaje, a través de su obra, a colectivos e instituciones como los sanitarios, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Su trabajo refleja una sensibilidad marcada por su amor a Valladolid, al patrimonio histórico-artístico, a la tradición castellana y a la cultura popular, elementos que lo convierten en una figura especialmente adecuada para pregonar la Semana Santa vallisoletana.