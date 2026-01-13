Condenado a cuatro años de prisión por intentar matar con una catana a la expareja de su novia en Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado este martes a un hombre a cuatro años de prisión por intentar matar a la expareja de su novia con una catana el día 24 de diciembre de 2024. Asimismo, deberá pagar una indemnización al agredido de 9.344 euros por las lesiones y de 25.300 euros por las secuelas; y a Sacyl, con el importe del coste de la asistencia médica prestada. Además, tendrá que asumir las costas del proceso judicial.

Los hechos se produjeron cuando el condenado se encontraba en su domicilio de Valladolid, en compañía de su pareja, cuando se presentó el agredido, para pedir a la mujer que había sido su novia una moto, que era de su propiedad.

Cuando llamó a la puerta, el condenado salió de forma sorpresiva y repentina de la casa portando una catana con mango de madera de 95 centímetros de longitud total y le persiguió hasta darle alcance. Como da por hecho la sentencia, entonces elevó el arma para golpearle en la cabeza, pero se protegió con el brazo izquierdo, que sufrió un profundo corte.

Al ver la herida, corrió a refugiarse detrás de un vehículo, aunque el condenado prosiguió la persecución. Sin embargo, entonces su pareja llegó al lugar y le gritó que se detuviese, para forcejear con él a continuación, sufriendo también un corte en la mano al agarrar la catana. El herido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la herida de unos doce centímetros con fractura de húmero y cúbito, con un periodo de cicatrización de 112 días y secuelas de limitación de la movilidad del codo.

El condenado padece un trastorno de ideas delirantes, trastorno depresivo y trastorno por consumo de distintas drogas por lo que en el momento de producirse los hechos tenía disminuidas sus capacidades intelectivas y volitivas. El acusado fue detenido el día de los hechos y se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 26 de diciembre de 2024. Contra la sentencia no cabe recurso al haber sido declarada firme.