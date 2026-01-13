Dos menores de 15 años se enfrentan a 3.000 euros de sanción y acabar en los Juzgados por hacer pintadas en Zamora

La Policía Municipal de Zamora ha identificado en la noche de este martes a dos menores de 15 años como autores de varias pintadas recientes realizadas en distintos puntos de la muralla de la ciudad, tras dos avisos ciudadanos recibidos con escasos minutos de diferencia, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago.

El primer aviso se produjo cuando un ciudadano comunicó que había visto a unos menores pintando en la calle Valderey. Los agentes se desplazaron a la zona y localizaron varias pintadas en el número 18 de la calle Remedios, que presentaban un fuerte olor a pintura y un aspecto reciente, compatible con la información facilitada.

En el lugar fueron identificados dos menores de edad, que reconocieron la autoría de los hechos. Los agentes informaron a los padres de ambos jóvenes de la infracción cometida y comunicaron que se tramitará la correspondiente denuncia administrativa por vulneración de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana.

Pintadas realizadas por los menores en Zamora Cedida

Según ha explicado el concejal a EL ESPAÑOL de Castilla y León "si se opta por la vía administrativa, la sanción máxima es de 3.000 euros".

Aunque Gago ha detallado que actualmente se está valorando tipificarlo como un delito contra el patrimonio y, de confirmarse, el asunto llegaría a los Juzgados. Así, el concejal ha añadido que se realizará "una valoración del daño y el coste de la limpieza".

Posteriormente, la Policía Municipal recibió una nueva llamada ciudadana en la que se alertaba de la aparición de pintadas de color rojo en la calle La Vega, a la altura del número 4, en una zona de la muralla próxima al desprendimiento que permanece balizado.

El alertante indicó que las pintadas debían de ser recientes, ya que transita habitualmente por la zona y no las había observado con anterioridad. Los agentes comprobaron los hechos y los mismos menores identificados previamente reconocieron también la autoría de estas nuevas pintadas.

Desde hace varias semanas, la Policía Municipal mantiene una vigilancia especial ante la aparición de pintadas en diferentes zonas de la ciudad, con especial atención a los bienes del Casco Antiguo, con el objetivo de prevenir daños en el patrimonio y detectar a sus responsables.