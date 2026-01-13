Vuelca un camión cargado de naranjas a la altura de Medina del Campo sin causar heridos

Aspecto de la A-6 a la altura de Medina del Campo a las 9 de la mañana de este martes DGT

Un camión que transportaba naranjas ha volcado este martes en el kilómetro 161 de la autovía A-6, en sentido A Coruña, a la altura de Medina del Campo (Valladolid), sin que se hayan registrado heridos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 5:26 horas, cuando una llamada alertó del accidente.

El vehículo pesado quedó volcado sobre su lado derecho, ocupando parte del carril y provocando afecciones al tráfico.

Tras recibir el aviso, la Sala de Operaciones del 1-1-2 dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, que se encargó de regular la circulación y gestionar la situación en la vía.

El suceso no ha provocado daños personales, aunque sí dificultades puntuales en el tránsito mientras se realizaban las labores de señalización y retirada del camión.