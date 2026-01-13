Un niño de 8 años, herido en una colisión entre dos turismos en la avenida de Requejo

Un niño de 8 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos registrada a primera hora de la mañana en la avenida de Requejo, en Zamora, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

La Sala de Operaciones 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente a las 7:53 horas. La llamada alertaba de una colisión entre dos vehículos en la citada vía de la capital zamorana, sin que en un primer momento se precisara el alcance exacto de las lesiones.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias ha dado traslado de la incidencia a la Policía Local y a la Policía Nacional y se ha activado a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han atendido a un menor de 8 años que presentaba un golpe en la cabeza como consecuencia del impacto.