Una inolvidable Pre-Nochevieja hará las delicias de los más pequeños en Vallsur: "Queremos que vivan la magia y la ilusión"

Imagen de unos niños disfrutando de la Navidad en el cartel de la Pre-Nochevieja de Vallsur

Este sábado, 27 de diciembre de 2025, Vallsur se convertirá en el epicentro de la diversión infantil por Navidad en Valladolid. A partir de las 18:00 horas, la Plaza Simancas del centro comercial vallisoletano se transformará en una pequeña Puerta del Sol llena de magia. Durante una hora, hasta las 19:00 de la tarde, los niños vivirán su propia Pre-Nochevieja con campanadas simbólicas, música que invita a bailar sin parar y coreografías llenas de energía.

El espectáculo promete risas a carcajadas y un ambiente puramente familiar. Para redondear la fiesta, se repartirán hasta 300 bolsas de cotillón con sorpresas y elementos festivos, que los pequeños podrán conseguir fácilmente a través de la App de Vallsur Club. El centro anima a todos a acudir con galas especiales, pelucas coloridas y accesorios divertidos. Cuanto más original sea el disfraz, más brillante será la celebración.

La directora de marketing de Vallsur, Pilar Criado, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el principal propósito de esta Pre-Nochevieja infantil es que los niños conozcan esa tradición y vivan "la magia y la ilusión".

"Queríamos hacer una fiesta para los más pequeños porque el día 31 terminan agotados y son los primeros que se van a dormir y queríamos replicar el ambiente de la Puerta del Sol porque las campanadas más emblemáticas son las de Madrid y queríamos hacer esa réplica para que ellos también conozcan esa tradición. El objetivo es hablarles de la tradición del Año Nuevo y de las Campanadas y que vivan una fiesta para ellos", señala.

El eco de Papá Noel

Esta cita tan esperada cierra un ciclo navideño repleto de ilusión que arrancó con fuerza semanas atrás. Hasta el pasado 23 de diciembre, Papá Noel reinó en la misma plaza. Escuchó deseos con atención, recogió cartas con cariño y permitió fotos inolvidables en un photocall mágico. Además, repartió pulseritas como recuerdo eterno de la visita. Los horarios se extendieron especialmente ese último día para no dejar a nadie sin su momento.

Criado recuerda que la campaña de Navidad en Vallsur empieza siempre con el encendido de luces, que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre. "El 19 de diciembre comenzamos con Papá Noel ya que justo ese día dan las vacaciones escolares y tenemos aquí a muchos peques y a muchas familias", comenta.

El Paje y los Reyes

Del 2 al 3 de enero, el relevo lo tomará el Paje Real. Volverá a la carga para recibir las últimas cartas, posar junto a los niños y entregar más pulseras en horario de mañana y tarde. El gran cierre llegará el 4 de enero con la llegada de Rey Melchor. Escuchará con atención los deseos más secretos y compartirá instantes cargados de emoción antes de que los Reyes Magos completen su recorrido por la ciudad.

Todas estas actividades mantienen la entrada libre y gratuita. Se convierten así en el plan perfecto para familias que buscan cercanía, emoción y cero gasto durante las vacaciones.

"Las actividades del centro comercial continúan con la Pre-Nochevieja infantil del sábado 27 y luego continuamos con el Paje Real y los Reyes Magos y Pingüinos a partir del día 2 de enero, veremos muchas motos y motos expuestas", señala Criado, que hace hincapié en que el Paje Real recogerá todas las cartas de los niños y que estos "se llevarán algún regalito".

Y destaca una bonita y original iniciativa. "Hemos creado pulseras para niños y mayores simbolizando el equipo Papá Noel y el equipo Reyes Magos. Tendrá también ese detalle y por supuesto muchas chuches, porque lo que queremos es que vivan la magia de estos días", añade.

Una labor solidaria

Vallsur, además, ha querido llevar la Navidad a quien más la necesita. Hace pocos días, la gerente Carolina Castro y la propia directora de marketing Pilar Criado, acompañadas de un entrañable personaje animado, visitaron la planta de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Allí entregaron regalos donados por la tienda Justo Muñoz a niños hospitalizados y a sus familias. Recorrieron habitaciones, charlaron con los pequeños y compartieron sonrisas en unas fechas tan señaladas. El gesto buscó humanizar la estancia, arropar a quienes pasan estas fiestas entre paredes blancas y agradecer el esfuerzo diario del personal sanitario.

"Hacemos un montón de acciones solidarias a lo largo del año, intentamos colaborar en la medida de lo posible con todas las ONG y entidades sociales que nos lo piden y esta acción especialmente nos gusta muchísimo porque sabemos lo duro que es para las familias y los niños pasar las Navidades en el hospital y nos gusta llevar un poquito de alegría y con la colaboración de Justo Muñoz les llevamos un montón de regalos y es un momento muy bonito", señala Criado, en declaraciones a este medio.

La directora de marketing del centro comercial vallisoletano anima a "todo el mundo" a que se acerque a Vallsur a disfrutar de los variados eventos que ofrece. "Que disfruten de esas fechas con la familia y que vengan a vivir la magia que vamos a trasladar con toda la ilusión a través de las cartas que va a recoger el Paje Real y con la presencia de los Reyes Magos", afirma.

Una campaña con luz propia

La campaña de Navidad de Vallsur está brillando con luz propia, superando las expectativas. Con un incremento notable en la afluencia de público, con un aumento del 7,5% respecto al año anterior, en lo que llevamos de campaña y un aumento significativo en las ventas, esta temporada navideña se consolida como un rotundo éxito, gracias a una combinación de factores clave y una apuesta decidida por la innovación y la calidad.

"Estamos viviendo una Navidad excepcional, con resultados que superan las previsiones", asegura Criado, que ha destacado que este éxito es el resultado de "un esfuerzo conjunto por ofrecer una experiencia única, combinando la magia de la Navidad con una oferta comercial renovada y un servicio de excelencia".

Según señala la directora de marketing de Vallsur, el éxito de la campaña se fundamenta en "varios pilares estratégicos". Por un lado, las experiencias mágicas: la programación de actividades infantiles, el espectacular encendido de luces, la esperada llegada de Papá Noel y la posibilidad ganar grandes premios en la Carta a Santa han creado un ambiente de ilusión y alegría que ha cautivado a familias y visitantes de todas las edades.

También el impulso comercial, ya que la expansión comercial ha jugado un papel fundamental en el crecimiento. La incorporación de nuevas marcas de renombre ha ampliado la oferta y atraído a un público más diverso y exigente. Entre las aperturas más destacadas se encuentran: en lo que se refiere a moda, Álvaro Moreno, RKS, Decimas (nueva ubicación), Mayoral (nuevo formato) y Astoria, en cultura y ocio: Casa del Libro y Ale Hop, y, en gastronomía, La Ramona y Papizza.

Criado destaca también el calendario "favorable". "El calendario festivo de este año, con días clave estratégicamente situados, ha propiciado un mayor flujo de clientes y un aumento de las ventas", ha añadido. Y, por otro lado, el compromiso del centro comercial con el cliente. "Se ha puesto un énfasis especial en la experiencia del cliente, una exclusiva decoración de navidad, y una atención personalizada", afirma. Y añade que "este éxito comercial ha tenido un impacto positivo en la economía local, generando empleo".

Con esta mezcla de fiesta, tradición y solidaridad, Vallsur se afianza como uno de los rincones más queridos de Valladolid para vivir la Navidad en familia. La ilusión, al fin y al cabo, no entiende de edades, solo de momentos compartidos que se recuerdan para siempre.