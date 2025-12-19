Abre un nuevo restaurante en Vallsur para deleitarse con unas pizzas muy especiales

“Papá Noel llega la próxima semana cargado de megalitos a Vallsur, pero también de una coaita redonda, con mucha salsa, tomate y queso. Prepárate para chuparte los dedos en Papizza. Muy pronto en Vallsur”, aseguraban desde las redes sociales del centro comercial vallisoletano.

El lugar va a contar con un nuevo establecimiento hostelero que, como han indicado fuentes de Vallsur, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, “se va a situar en la segunda planta” y “va a abrir sus puertas la próxima semana”.

Otro lugar para deleitarse con el mejor sabor, en este caso de las pizzas más deliciosas, en el centro comercial vallisoletano.

La historia de Papizza

Papizza lleva casi un siglo preparando pizzas artesanales, exactamente desde 1931. Por aquel entonces, las recetas de Carmelo Maglia triunfaban en Biancavilla, Sicilia. Llegó a España en el año 2006 y, desde entonces, afirman que “siguen creciendo y conquistando estómagos”.

“En Papizza nuestro producto estrella es la Pinsa. La reina de la fiesta. Una mezcla de harinas vegetales muy naturales de soja, arroz y trigo, fusionados con aceite de oliva en un proceso de fermentación muy largo de 72 horas”, señalan desde la compañía.

El resultado pasa por ser una masa más ligera, hidratada, crujiente y tan digestiva que el estómago de cada uno hará la ola.

La carta

Cuentan con una amplia variedad de pansa, como ellos mismos las definen en su carta, entre las que destaca la 4 quesos, la diábolo, la carnifica y otras como la margarita, la hawaiana o la pollo pesgo.

También con entrantes como las alifas de pollo, las patatas al horno o las bacon cheso friese, además de unos sabrosos jalapeños.

Entre los postres, también cuentan con pansas dulces y deliciosos gofres.

Una oferta perfecta para visitar Vallsur y disfrutar comiendo en el nuevo restaurante que abrirá sus puertas la semana próxima.