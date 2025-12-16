El fenómeno de los paquetes misteriosos vuelve a Vallsur: 10 toneladas de sorpresas a 2,49 euros los 100 gramos

El fenómeno de los paquetes misteriosos, una de las experiencias de compra más virales y sorprendentes del momento va a regresar a Vallsur del 17 al 28 de diciembre.

Durante estos días, Vallsur va a abrir una tienda efímera con hasta 10 toneladas de cajas sorpresa que estarán repletas de objetos de todo tipo. Los vallisoletanos y forasteros van a poder sumergirse en esta experiencia única para descubrir los tesoros ocultos en cajas misteriosas, cuyo contenido se revela al abrirlas.

Dentro de esta instalación temporal, los compradores van a poder adquirir una amplia variedad de productos, desde tecnología de última generación hasta moda, calzado, relojes, videojuegos, belleza, coleccionismo y mucho más.

“Volvemos a contar en Vallsur con esta nueva y emocionante experiencia de compra diferente. Este formato combina la emoción del tiempo limitado con el atractivo de encontrar productos escondidos entre los paquetes. Una experiencia que ya ha triunfado en otros países y que promete convertirse en uno de los planes favoritos de estas fechas en Valladolid”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La dinámica es sencilla: los clientes pueden comprar tantos kilos de paquetes como deseen, pero con un límite de tiempo para elegir. Una vez dentro, el cronómetro se pone en marcha y disponen de 10 minutos para seleccionar entre las cajas disponibles.

Los paquetes se venden al peso, a un precio de 2,49 euros por cada 100 gramos. La elección es libre y el contenido totalmente sorpresa.

Tras el éxito de esta iniciativa durante el pasado mes de mayo, por la que pasaron más de 4.500 vallisoletanos en cinco días, Vallsur vuelve a traer a Valladolid este formato que ha conquistado a miles de consumidores en Europa de la mano de Trevobox, la innovadora tienda efímera de la empresa portuguesa especializada en la venta de paquetes perdidos