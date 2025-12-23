Una joven herida en una colisión entre un coche y un patinete en el paseo de Arco de Ladrillo de Valladolid
La víctima ha sido trasladada en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario de la capital vallisoletana.
Una joven de 33 años ha resultado herida este martes en una colisión entre un coche y un patinete en el paseo de Arco de Ladrillo de Valladolid. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisan de una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y un patinete, cuyo conductor había resultado herido, en el paseo de Arco de Ladrillo a la altura del número 33, en Valladolid.
El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a la herida, una joven de 33 años, a quien ha trasladado posteriormente la misma UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario.