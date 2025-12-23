Una joven herida en una colisión entre un coche y un patinete en el paseo de Arco de Ladrillo de Valladolid

Una joven de 33 años ha resultado herida este martes en una colisión entre un coche y un patinete en el paseo de Arco de Ladrillo de Valladolid. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisan de una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y un patinete, cuyo conductor había resultado herido, en el paseo de Arco de Ladrillo a la altura del número 33, en Valladolid.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a la herida, una joven de 33 años, a quien ha trasladado posteriormente la misma UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Clínico Universitario.