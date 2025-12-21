Herido por arma blanca un joven de 25 años en el entorno de Campo Grande en Valladolid

Un hombre de 25 años ha resultado herido por arma blanca a primera hora de este domingo en Valladolid. La agresión se ha producido a las 07:07 horas en el paseo de Zorrilla, en el cruce con el paseo de Filipinos, en el entorno de Campo Grande, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El joven presentaba una herida por arma blanca en un brazo. Tras recibirse el aviso en el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León, se activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencia para atender al herido y asegurar la zona donde se produjo la agresión. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía.

Además, Emergencias Sanitarias del Sacyl envió una UVI móvil al lugar de los hechos. El personal sanitario atendió al herido en el punto de la agresión antes de proceder a su traslado al Hospital Río Hortega.