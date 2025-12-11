Los propalestinos detenidos en la Vuelta en Valladolid asumen los hechos y niegan resistencia: "Era lo que había que hacer"

Manifestación en la puerta de los juzgados de Valladolid en solidaridad con los encausados por las protestas propalestinas de la Vuelta, este miércoles Miriam Chacón ICAL

Los cuatro encausados por las protestas propalestinas de la Vuelta a España a su paso por Valladolid, el pasado mes de septiembre, han declarado este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital vallisoletana y han reconocido su participación en los hechos, en los que trataron de frenar la carrera invadiendo la carretera al paso del equipo israelí Israel Premier Tech a la altura de la Plaza de la Universidad para protestar contra el "genocidio" de Tel Aviv en Gaza.

Una declaración en la que los encausados, que fueron denunciados por el Ministerio Fiscal por desórdenes públicos, han estado arropados por una concentración convocada en la puerta de los juzgados que ha congregado a unas 80 personas bajo el lema 'Basta ya de represión al movimiento popular'.

El activista Jorge Lebrero, uno de los encausados por aquella acción de protesta, ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la declaración ante la jueza "ha sido bastante rápida". "En media hora hemos declarado los cuatro y no había presencia de la Fiscalía en la declaración", ha detallado.

Lebrero ha asegurado que se les ha preguntado acerca de su relación con Valladolid, a lo que los cuatro han respondido que todos ellos son oriundos y vecinos de la ciudad, y que han reconocido su participación en los hechos y que "planificaron" la acción para denunciar la presencia del equipo israelí en la Vuelta. Además, han defendido que lo hicieron "de la mejor manera posible para no causar ningún tipo de riesgo a la salud e integridad de los deportistas".

La jueza les ha preguntado acerca de la posible resistencia a la autoridad durante su detención, algo que los encausados han negado. "Creemos que los vídeos hablan por sí solos. Enseguida, agentes de paisano, de uniforme y espectadores nos arrojaron contra las vallas y poca resistencia pudo haber. Esto tiene importancia porque cuando sea el juicio puede haber desórdenes públicos o desórdenes públicos y resistencia", ha señalado a este medio.

Y ha considerado que "no es descartable que pueda haber algún tipo de sanción administrativa" ya que el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, advirtió antes del paso de la Vuelta por Valladolid de que "podía haber multas que arruinasen a familias".

Una acción "muy efectiva"

Lebrero ha asegurado que los cuatro detenidos son gente "absolutamente normal" de Valladolid con "una tradición muy larga de activismo social en diferentes causas" y ha considerado que su acción fue "muy efectiva". "La competición logró detenerse en Madrid cuando decenas de miles de personas saltaron al recorrido, lo que pasó en Valladolid fue importante como un eslabón más de esa cadena de protestas, y el equipo israelí ya no existe y no ha resistido la presión social sobre esta cuestión", ha recordado.

Y ha defendido la importancia del "ejercicio de la desobediencia civil". "Este tipo de actos son las cosas que son más difíciles de metabolizar porque estar con banderas en el recorrido está bien para visibilizar pero se antojaba insuficiente cuando se podía pasar a intentar impedir la participación de este equipo y generar esa contradicción en la organización de la Vuelta", ha señalado.

Este activista asegura que esperan los próximos pasos a seguir con la "satisfacción" de haber "hecho lo que había que hacer". "Nos citarán ya para juzgarnos y veremos qué delitos son los que se nos imputan, cabe la posibilidad de que se archive y bien harían en archivar la causa pero cuando lo hicimos asumimos que habría represalias judiciales y de momento a esperar a que nos llegue la siguiente citación. Lo hacemos con la satisfacción de haber hecho lo que consideramos que había que hacer y asumimos lo que nos venga", ha zanjado.