"Estamos orgullosos de lo que hicimos": Jorge, propalestino detenido por colarse en la crono de Valladolid

Jorge Lebrero y la irrupción en la crono de Valladolid Imágenes cedidas por Izquierda Castellana a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Dos detenidos y un total de 29 actas. Eso es lo que dejó, este jueves 11 de septiembre, la 18ª etapa de La Vuelta a España. Una contrarreloj que se desarrolló por las calles de Valladolid, en la que se impuso Ganna, y en la que Almeida recortó distancia en la general a Vingegaard.

Sin embargo, y al margen del resultado deportivo, la imagen que caló a lo largo del recorrido fue la de cientos de propalestinos a lo largo del recorrido que protestaron contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech en la ronda española.

Una imagen fue la que dio la vuelta al mundo. La de varias personas invadiendo el circuito a eso de las 15:20 horas de la tarde para impedir el paso del corredor Pier-André Cote, del equipo israelí.

La acción acabó con la Policía Nacional sacando del circuito a estas personas y con la detención de dos de ellas, a las que hay que sumar las 29 actas que se formularon durante la etapa vallisoletana.

Uno de los detenidos es Jorge Lebrero, vallisoletano de 37 años y propalestino, que charla con EL ESPAÑOL de Castilla y León una vez ya ha sido puesto en libertad.

Con los pucelanos se han topado



🌾 ✊🏾pic.twitter.com/tNJpNZvRq5 — Zugasti (@irezugasti) September 12, 2025

Una “mayor presión”

“Nosotros concebimos, en solidaridad con lo que está pasando en Palestina, que hay que ir más allá del hecho de dar visibilidad a la cuestión. Partimos de la base de que hablamos de algo que todo el mundo conoce suficientemente”, afirma nuestro entrevistado.

Jorge Lebrero asegura que de lo que se trata ahora, una vez que todo el mundo conoce el “genocidio” del estado israelí contra Gaza de “introducir una mayor presión” para conseguir el objetivo, en La Vuelta a España, de que el equipo Israel Premier-Tech “se dé de baja y deje de participar en el evento”.

“La Vuelta a España es un acto de entretenimiento y, al final, se ha convertido en algo que es absolutamente excepcional por la presencia de esta gente, como sucede en otros eventos culturales como puede ser Eurovisión”, explica.

En las etapas en las que se ha conseguido parar La Vuelta a España como en Bilbao o en Mos, se “ha generado un debate social”, explica nuestro protagonista, también entre los equipos que participan en la vuelta “de que es mejor que Israel esté fuera”.

Añade que hasta el Gobierno de España “se ha mostrado muy favorable a que el equipo no esté”, pero le pide una “acción mayor”.

Radicales y detenciones

Jorge hace mención también a las informaciones que califica como “bulos” de que “hasta Valladolid se iban a desplazar grupos de radicales para reventar la vuelta”.

Asegura que “no se ha producido” y que “ha servido para justificar el despliegue de 1.000 policías” a lo largo de todo el recorrido de la contrarreloj de Valladolid.

Sobre los hechos por los que Lebrero fue detenido confiesa que “entraron varias personas” cerca de la zona de la Universidad en la que se produjeron los hechos pero que “solo fueron dos los detenidos”, entre ellos él.

“En algún otro punto de la contrarreloj también se intentó parar la prueba. Nosotros buscábamos hacerlo en la subida a la Universidad. A eso de las 15:20 para impedir el paso de Pier-André Cote, de Israel Premier-Tech”, explica.

Tras esto, Jorge y otra persona más fueron detenidos.

Manifestantes en la Vuelta a España en Valladolid

Orgulloso

“Estamos orgullos de lo que hicimos. Si algo nos pesa es que no pudiéramos parar o ralentizar por un momento La Vuelta. Cuando saltamos a la calzada, justo acababa de pasar un ciclista. No queríamos poner en riesgo la integridad física de los corredores ni de nosotros mismos”, añade.

Lo que buscaban era “parar” la cita ciclista y “unir a Valladolid y a Castilla en general” en la marea de protesta por Gaza.

Jorge fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional ubicada en la calle Gerona de Delicias y puesto en libertad más tarde sobre las 18:30 horas.

“Los cargos que se me imputan son el de resistencia-desobediencia y desórdenes. Habrá que ver en qué se sustenta”, finaliza nuestro entrevistado.