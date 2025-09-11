Detenidos dos activistas en Valladolid por colarse en La Vuelta para interrumpir el paso de un ciclista del equipo israelí

Detención de varios activistas pro-Palestina en la Vuelta a España en Valladolid Izquierda Castellana

Las manifestaciones pro-Palestina celebradas en la mañana de este jueves, 11 de septiembre, con motivo de la etapa de La Vuelta celebrada en Valladolid no han estado exentas de altercados.

Dos activistas han sido detenidos hace unos minutos tras saltar al recorrido con el ánimo de interrumpir el paso de un ciclista del equipo israelí.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este periódico, ha ocurrido en la subida de la Antigua a la Plaza de la Universidad.

Democracia ejemplar...

Así detienen a comuneros en Valladolid por solidarizarse con Palestina y denunciar el genocidio sionista?



Gobierno de progreso?

Democracia dónde, terrorista quién?



Palestina o Barbarie #NoPasaran

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸#LaVuelta pic.twitter.com/vixBpDPL3c — Izquierda Castellana (@IzcaNacional) September 11, 2025

Si bien, la "rápida reacción" de los agentes que velaban por la seguridad en esta zona ha permitido interceptar a los manifestantes a tiempo y evitar "daños mayores".

Los detenidos han sido trasladados a la comisaría de la Policía Nacional para prestar declaración.

Además, fuentes policiales han confirmado que, pese a lo ocurrido, no ha sido necesario reforzar el dispositivo de seguridad en ese punto, dado que en la zona ya se encuentran numerosos agentes trabajando con "rapidez y eficacia".

Tal y como se puede ver en las imágenes, los detenidos se han colado en el recorrido y han hondeado durante varios segundos dos banderas de Palestina.

Si bien, rápidamente varios agentes han corrido hacia ellos con la intención de reducirles y logrando sacarles de la pista, pese a que ambos han mostrado resistencia, llegando a tirar a varios agentes al suelo.

En ese momento, otros tantos activistas se han colado en el recorrido oponiéndose a las indicaciones de la Policía. No obstante, todos ellos han sido sacados a la fuerza en cuestión de segundos, mientras otras personas sumadas a la causa han comenzado a agitar la valla separatoria.

El suceso ha despertado la indignación de varias personas que se encontraban esperando el paso de los ciclistas por la zona, que han cargado duramente contra los activistas con comentarios como "Vete a la mierda". Una situación que, además, ha provocado un enfrentamiento entre ambas partes.

Por su parte, Izquierda Castellana ha denunciado la detención de los activistas en una publicación de X en la que han escrito: "Democracia ejemplar... ¿Así detienen a comuneros en Valladolid por solidarizarse con Palestina y denunciar el genocidio sionista? ¿Democracia dónde, terrorista quién? Palestina o barbarie".

Cartel de la concentración convocada por Izquierda Castellana @IzcaNacional X

Además, ha anunciado una concentración "en solidaridad con las personas detenidas por solidarizarse con Palestina y denunciar el genocidio sionista".

Esta se celebrará frente a la comisaría de Las Delicias a partir de las 18:00 horas. "Tocan a uno, respondemos todos", han afirmado desde la formación.