La Diputación de Valladolid incrementa su aportación al Banco de Alimentos para ayudar a cubrir la necesidad de leche

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, han suscrito este miércoles una adenda al convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones con el fin de que el Banco de Alimentos pueda paliar el déficit de leche fresca que padece en estos momentos.

El Banco de Alimentos recoge diariamente los alimentos donados por diferentes empresas fabricantes o distribuidoras, y adquiere aquellos productos alimenticios de primera necesidad que no quedan cubiertos con las donaciones, para posteriormente entregarlos a las entidades colaboradoras que los distribuyen entre los beneficiarios adscritos. La leche es uno de los productos básicos más demandados, siendo necesario un mínimo de siete litros por persona al mes.

En la actualidad, el Banco de Alimentos atiende a 21 entidades y cerca de 900 beneficiarios, que requieren un suministro estable de este alimento esencial. Sin embargo, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas no incluye la leche entre sus suministros, lo que ha generado un importante déficit para poder garantizar su distribución.

Conrado Íscar ha recordado que en la firma del convenio entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Banco de Alimentos, dotado con 90.000 euros, señaló “que esa cuantía podría ser incrementada en caso de que fuera necesario… y lamentablemente es necesario”.

En este sentido incide que “ante esta situación, la Diputación de Valladolid, consciente de esta problemática y del esfuerzo que realizan la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid y las personas voluntarias que trabajan en ella, incrementamos la colaboración para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra provincia”.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, ha agradecido a la Diputación “la ayuda para paliar las situaciones de vulnerabilidad de las familias de la provincia”.

La adenda al convenio firmada hoy supone una aportación extraordinaria de 10.000 euros, destinada íntegramente a la adquisición de leche, con el fin de garantizar el suministro necesario para atender la demanda actual de los beneficiarios.

Desde el año 2017, la Diputación Provincial ha realizado acuerdos de colaboración con el Banco de Alimentos, que han supuesto una aportación global de 745.000 euros.