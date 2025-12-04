Fernando Colina, Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid 2025

La Diputación de Valladolid ha concedido hoy el Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid 2025 a Fernando Colina Pérez, reconocido psiquiatra, ensayista, escritor y cronista. El jurado ha destacado, por unanimidad, su carrera "excepcional como ensayista, escritor, columnista, conferenciante y editor, cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Valladolid y ha contribuido al desarrollo literario universal".

Además, los miembros del jurado valoraron su labor en Cuatro Ediciones, sus publicaciones innovadoras y los reconocimientos recibidos en el ámbito de la psiquiatría crítica.

Según el fallo, su compromiso con la difusión de la memoria cultural vallisoletana "lo convierte en un candidato idóneo para este galardón, que celebra su excelencia intelectual y su impacto en la comunidad".

El jurado, presidido por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, contó con la participación de Antonio Sáez Aguado, Francisco Alcántara Martínez, Antonio García Encinas y Paz Malfaz, jefa del Servicio de Cultura de la Diputación, que actuó como secretaria.

Vallisoletano de nacimiento, Fernando Colina es "uno de los psiquiatras más reconocidos del país" y figura clave en la modernización de la salud mental en la provincia.

Colina dirigió durante casi dos décadas el antiguo Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián, hoy transformado en un centro asistencial para personas mayores, impulsando "una atención más humana y acorde con la reforma psiquiátrica".

Tras el cierre del psiquiátrico, continuó su labor como jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega, compaginando la actividad clínica con una intensa faceta como ensayista y docente.

Su trayectoria lo ha consolidado como un referente nacional en el pensamiento crítico y humanista dentro de la psiquiatría, han recordado desde la Diputación.

El Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid, creado en 2006, distingue el trabajo de personas, grupos o instituciones vinculadas a la provincia cuya obra ha contribuido a enriquecer el patrimonio cultural. También reconoce méritos de quienes, con estrecha vinculación a Valladolid, han impulsado el desarrollo artístico o literario universal.

Entre los galardonados en ediciones anteriores destacan Ana Jiménez (2006), Pedro Zuloaga (2007), Félix Cuadrado Lomas (2008), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (2013), el grupo Candeal (2015) y Antonio Colinas (2025).

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, entregará el galardón a Fernando Colina en un acto institucional que se celebrará próximamente.